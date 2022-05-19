Катували навіть за татуювання: окупанти в Бучі мордували чоловіка за малюнок з орлом

Окупанти безжалісно мордували людей у Київській області, зокрема в Бучі. Російські військові катували українців без причини.

Знущалися навіть через татуювання, які не подобались загарбникам. Про це 24 каналу розповів головний редактор "Бабель" Євген Спірін.

Цікаво Кіт з Бучі втік від окупантів, які його вкрали: неймовірна історія порятунку

За його словами, для катування деяких людей навіть не водили в підвал – просто зв'язували, били, а потім розстрілювали. В перші дні, коли трупи почали переносити з одного рефрижератора в інший, волонтери розподілили між собою обов'язки і кожен описував якусь кількість загиблих.

Історія чоловіка з тату

У журналіста, який працював волонтером в морзі, був невпізнаний чоловік. Попри те, що тіла природно змінилися, в загиблого збереглось татуювання у вигляді німецького орла. Через деякий час випадково знайшлись родичі закатованого.

Як пізніше стало відомо, чоловіка поранило осколками на вулиці. Його підібрали місцеві і ховали в підвалі будинку. В якийсь день туди зайшли російські військові.

Житель Бучі повідомив окупантам, що він – цивільний, а травма – не військова. Тому загарбники вирішили забрати пораненого до лікаря. Однак коли чоловіка роздягнули, зняли пов'язку, то російські військові побачили орла.

Орел – як у Німеччині часів Другої світової. Вони вирішили, що це означає, що чоловік причетний до "нацистських батальйонів" і всього пропагандистського, про що розповідають російським солдатам. Його катували, катували і розстріляли,

– розповів Спірін.

Рідні вбитого змогли нормально поховати чоловіка.

Спірін розповів, як у Бучі безжалісно мордували людей: дивіться відео

"Спочатку підозрювали всіх"

Списки на вбивства, як вважає головний редактор, були більш бутафорські. Окупанти не мали правдивої інформації, хто і де мешкає в Бучі.

"Спочатку вони підозрювали всіх, а потім з'явилися місцеві, які почали співпрацювати з росіянами", – відзначив Спірін.

Мер Бучі розповів, що росіяни розстрілювали людей за спеціальними списками . Ймовірно, їх складали місцеві колаборанти.

В Бучі було кілька катівень

Як розповів журналіст, у Бучі було кілька катівень. Загалом у загиблих були зав'язані руки, сліди сильного побиття, порізи від ножів. Здебільшого вони мали вогнепальне поранення в голову.

Одна з катівень була в корпусі колишнього дитячого санаторію. Там виявили тіла 5 вбитих, яких там мучили, зв'язували, ставили на коліна і потім розстрілювали.

Ще одна катівня могла бути в житловому комплексі, який зайняли росіяни. За свідченням місцевих, туди загарбники також вели людей, яких після того більше не бачили.

Варто переглянути – лікар з Бучі розповів про звірства росіян: дивіться відео