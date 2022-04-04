Окупанти влаштували катівню у підвалі одного з дитячих санаторів. Прокурори спільно зі співробітниками поліції Київщини виявили там тіла 5 цивільних чоловіків.

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Що відомо про вбивство цивільних у підвалі

У всіх вбитих були зв'язані руки. З огляду на травми, їх катували, а вже потім вбивали.

В підвалі одного з дитячих санаторіїв правоохоронці виявили тіла п’ятьох чоловіків із зав'язаними руками. Військовослужбовці збройних сил Російської Федерації катували беззбройних мирних мешканців, а після цього вбивали їх,

– йдеться в повідомленні.



Закатовані чоловіки у підвалі / Фото Офісу генерального прокурора

На місці злочину працюють прокурори та співробітники поліції. Правоохоронці вживають всіх заходів, щоб визначити обставини кожного воєнного злочину та встановити особистості людей, причетних до російської агресії. Винних притягнуть до відповідальності.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури та окружних прокуратур Київщини розслідуються кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни (сторінка 438 КК України),

– додали в прокуратурі.

До слова, раніше у мережі з'явилося відео з підвалу, у якому росіяни залишили мертві тіла цивільних зі зв'язаними руками. Наразі точно невідомо, але можливо, що це саме ця катівня.

Зверніть увагу! На відео є зображення тіл мертвих людей. Не рекомендуємо до перегляду вразливим і неповнолітнім.

Тіла цивільних зі зв'язаними руками: відео (18+)

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