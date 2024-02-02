Тушили об тела окурки и имитировали ампутацию: СБУ назвала россиян, которые мучили жителей Киевской области

В Украине продолжаются расследования военных преступлений российских солдат на деоккупированных территориях. Так, Службе безопасности удалось установить фамилии еще четырех извергов, которые пытали жителей Киевщины.

Так, во время оккупации Киевской области четверо российских военнослужащих систематически издевались над гражданскими.

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Похищали людей и держали в застенках

Следствие установило, что оккупанты совершали массовые репрессии против жителей населенных пунктов Броварского и Бучанского районов в течение февраля – марта 2022 года.

Кто эти четверо военных преступников

майор Александр Васильев – помощник командира 15-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил России;

️майор Алексей Булгаков – командир мотострелковой роты этой же воинской части России;

️младший лейтенант Георгий Раднатаров – командир разведывательной роты 37-й отдельной мотострелковой бригады страны-агрессора;

рядовой Дугар Шожоев – военнослужащий 5-й отдельной танковой бригады России.

Российские военные массово похищали людей и заключали в созданных застенках.

Какие жестокости совершили оккупанты

Известно, что в селе Богдановка Булгаков, Васильев и Шожоев вывезли местного жителя в застенки, которую они обустроили в школе. Пострадавшего били палками, тушили окурки на его теле и угрожали убийством.

Таким образом россияне хотели выбить у мужчины признание в том, что он – партизан.

Четвертый фигурант дела – Раднатаров – пытал жителя Бучи. Он связал ему руки и надел на голову мешок. После поставил жертву к стенке и несколько раз имитировал расстрел.

Затем оккупант снял с мужчины мешок и угрожал ампутировать ему ногу топором или перерезать горло.

Однако эти пытки не сломили украинца. Он не принял предложение захватчиков сотрудничать.

После издевательств оккупант бросил раненого посреди улицы.

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