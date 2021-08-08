Дело похищения и пыток активистов Луценко и Вербицкого: обвиняемые вышли на свободу

Суд не продлил меру пресечения Ивану Новотному и Сергею Мысливому, которых обвиняют в похищении и истязании активистов. Поэтому обидчики Игоря Луценко и Юрия Вербицкого вышли на свободу в ночь на 8 августа.

Как пояснила журналистка Ольга Худецкая, продлить им меру пресечения не смогли, потому что судьи Белоцерковского суда "решили дружно сходить в отпуск".

Важно Похищение и пытки Луценко и Вербицкого: под стражу взяли нового подозреваемого

Худецкая уточнила, что Новотный вышел из СИЗО в 00:01 воскресенья, сразу же после окончания срока действия меры пресечения.

Чуда пока не произошло, оба вышли,

– написала она.

В то же время Мысливому объявили новое подозрение. Дело в том, что следствие получило информацию о том, что он может быть не только исполнителем, но и организатором преступления.

Ночью подозреваемому начали избирать меру пресечения в Печерском суде, но затем в заседании объявили перерыв до 10:00 утра.

Похищение Юрия Вербицкого и Игоря Луценко: главное

Во время Революции Достоинства в ночь на 21 января 2014 года группа "титушок" похитила из больницы активистов Игоря Луценко и Юрия Вербицкого. Активных участников Майдана не только допрашивали, но и пытали.

Уже в конце января 2014 года у лесу под Киевом Юрия Вербицкого нашли мертвым. На его теле были следы пыток.

Луценко, к счастью, выжил, но попал в больницу с многочисленными травмами. Впоследствии он вместе с братом погибшего Вербицкого обращались в ЕСПЧ в 2014 – 2015 годах.

В конце концов Европейский суд рассмотрел представление. Тогда впервые международная инстанция признала, что именно государство Украина нарушило права брата Юрия Вербицкого, погибшего в результате пыток.