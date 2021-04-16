Похищение и пытки Луценко и Вербицкого: под стражу взяли нового подозреваемого
Правоохранители установили личность нового фигуранта дела о похищении и пытках активистов Майдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого. Печерский районный суд Киева взял его под стражу.
Источник:Офис генпрокурора
При процессуальном руководстве Офиса генпрокурора установили еще одного человека, который принимал участие в похищении, незаконном лишении свободы и пытках Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.
Ранее Похищение Луценко и Вербицкого: будут судить еще двух фигурантов
Что известно о действиях нового фигуранта дела
Мужчине сообщено о подозрении в истязании, совершенном по предварительному сговору, похищении и незаконном лишении свободы 2 лиц, что повлекло тяжкие последствия – смерть человека, а также незаконном препятствовании проведению собраний и митингов,
– говорится в сообщении.
По информации следствия, злоумышленник был у складов преступной организации. 21 января 2014 года он похитил из помещения Александровской клинической больницы Киева участников акций протеста Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.
Впоследствии он вывез пострадавших в лес, незаконно удерживал и пытал их.
Злоумышленника арестовали
Следственный судья Печерского районного суда Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи центрального аппарата ГБР, при оперативном сопровождении Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.
Сейчас продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств преступлений и людей, их совершивших.
Похищение Юрия Вербицкого и Игоря Луценко
- Во время Майдана группа "титушек" похитила из больницы активных участников Революции Достоинства Игоря Луценко и Юрия Вербицкого. Их пытали и допрашивали.
- 22 января 2014 года в лесу под Киевом Юрия Вербицкого нашли мертвым. На его теле были следы пыток.
- Луценко, к счастью, выжил: вечером после похищения он снова находился в больнице как пациент – у него было сотрясение мозга, выбит зуб и подбит глаз.
- Пострадавший Луценко и брат погибшего Вербицкого обращались в ЕСПЧ в 2014 – 2015 годах.
- В конце концов Европейский суд за несколько лет рассмотрел представление. Это впервые международная инстанция признала, что именно государство Украина нарушило права брата Юрия Вербицкого, погибшего в результате пыток.
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