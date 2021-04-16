Правоохранители установили личность нового фигуранта дела о похищении и пытках активистов Майдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого. Печерский районный суд Киева взял его под стражу.

При процессуальном руководстве Офиса генпрокурора установили еще одного человека, который принимал участие в похищении, незаконном лишении свободы и пытках Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.

Ранее Похищение Луценко и Вербицкого: будут судить еще двух фигурантов

Что известно о действиях нового фигуранта дела

Мужчине сообщено о подозрении в истязании, совершенном по предварительному сговору, похищении и незаконном лишении свободы 2 лиц, что повлекло тяжкие последствия – смерть человека, а также незаконном препятствовании проведению собраний и митингов,

– говорится в сообщении.

По информации следствия, злоумышленник был у складов преступной организации. 21 января 2014 года он похитил из помещения Александровской клинической больницы Киева участников акций протеста Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.

Впоследствии он вывез пострадавших в лес, незаконно удерживал и пытал их.

Злоумышленника арестовали

Следственный судья Печерского районного суда Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи центрального аппарата ГБР, при оперативном сопровождении Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств преступлений и людей, их совершивших.

Справка. За совершение этих преступлений к уголовной ответственности уже привлекли 15 человек, в отношении 6 из них дела рассматривают суды: в отношении 2 заочно, 9 – объявлено в розыск.

Похищение Юрия Вербицкого и Игоря Луценко