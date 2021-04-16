Правоохоронці встановили особу нового фігуранта справи про викрадення і катування активістів Майдану Ігоря Луценка та Юрія Вербицького. Печерський районний суд Києва взяв його під варту.

За процесуального керівництва Офісу генпрокурора встановили ще одну людину, яка брала участь у викраденні, незаконному позбавленні волі та катуванні Ігоря Луценка та Юрія Вербицького.

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Що відомо про дії нового фігуранта справи

Чоловіку повідомлено про підозру у катуванні, вчиненому за попередньою змовою, викраденні та незаконному позбавленні волі 2 осіб, що спричинило тяжкі наслідки – смерть людини, а також незаконному перешкоджанні проведенню зборів і мітингів,

– йдеться у повідомленні.

За інформацією слідства, зловмисник був у складів злочинної організації. 21 січня 2014 року він викрав з приміщення Олександрівської клінічної лікарні Києва учасників акцій протесту Ігоря Луценка та Юрія Вербицького.

Згодом він вивіз потерпілих до лісу, незаконно утримував та катував їх.

Зловмисника арештували

Слідчий суддя Печерського районного суду Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі центрального апарату ДБР, за оперативного супроводу Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

Наразі тривають заходи щодо встановлення всіх обставин злочинів та людей, що їх вчинили.

Довідка. За вчинення цих злочинів до кримінальної відповідальності вже притягнули 15 людей, щодо 6 з них справи розглядають суди: щодо 2 заочно, 9 – оголошено в розшук.

Викрадення Юрія Вербицького та Ігоря Луценка