Справа викрадення та катування активістів Луценка і Вербицького: обвинувачені вийшли на свободу

Суд не продовжив запобіжний захід Івану Новотному та Сергію Мисливому, яких звинувачують у викраденні та катуванні активістів. Відтак кривдники Ігоря Луценка та Юрія Вербицького вийшли на свободу у ніч проти 8 серпня.

Як пояснила журналістка Ольга Худецька, продовжити їм запобіжний захід не змогли, бо судді Білоцерківського суду "вирішили дружно сходити у відпустку".

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Худецька уточнила, що Новотний вийшов із СІЗО о 00:01 неділі, відразу ж після закінчення терміну дії запобіжного заходу.

Чуда поки не сталося, обидва вийшли,

– написала вона.

Водночас Мисливому оголосили нову підозру. Річ у тім, що слідство отримало інформацію про те, що він може бути не лише виконавцем, а й організатором злочину.

Вночі підозрюваному почали обирати запобіжний захід у Печерському суді, але потім у засіданні оголосили перерву до 10:00 ранку.

Викрадення Юрія Вербицького та Ігоря Луценка: головне

Під час Революції Гідності у ніч на 21 січня 2014 року група "тітушок" викрала з лікарні активістів Ігоря Луценка та Юрія Вербицького. Активних учасників Майдану не лише допитували, але й катували.

Вже наприкінці січня 2014 року у лісі під Києвом Юрія Вербицького знайшли мертвим. На його тілі були сліди тортур.

Луценко, на щастя, вижив, але потрапив до лікарні з численними травмами. Згодом він разом з братом загиблого Вербицького зверталися в ЄСПЛ у 2014 – 2015 роках.

Зрештою Європейський суд розглянув подання. Тоді вперше міжнародна інстанція визнала, що саме держава Україна порушила права брата Юрія Вербицького, який загинув внаслідок катувань.