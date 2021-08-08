Справа викрадення та катування активістів Луценка і Вербицького: обвинувачені вийшли на свободу
Джерело:Фейсбук Ольги Худецької
Суд не продовжив запобіжний захід Івану Новотному та Сергію Мисливому, яких звинувачують у викраденні та катуванні активістів. Відтак кривдники Ігоря Луценка та Юрія Вербицького вийшли на свободу у ніч проти 8 серпня.
Як пояснила журналістка Ольга Худецька, продовжити їм запобіжний захід не змогли, бо судді Білоцерківського суду "вирішили дружно сходити у відпустку".
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Худецька уточнила, що Новотний вийшов із СІЗО о 00:01 неділі, відразу ж після закінчення терміну дії запобіжного заходу.
Чуда поки не сталося, обидва вийшли,
– написала вона.
Водночас Мисливому оголосили нову підозру. Річ у тім, що слідство отримало інформацію про те, що він може бути не лише виконавцем, а й організатором злочину.
Вночі підозрюваному почали обирати запобіжний захід у Печерському суді, але потім у засіданні оголосили перерву до 10:00 ранку.Зверніть увагу! У квітні 2021 року Бориспільський міськрайонний суд Київської області засудив до 9 років позбавлення волі Олександра Волкова. Саме його вважають одним із викрадачів Луценка та причетним до вбивства Вербицького.
Викрадення Юрія Вербицького та Ігоря Луценка: головне
- Під час Революції Гідності у ніч на 21 січня 2014 року група "тітушок" викрала з лікарні активістів Ігоря Луценка та Юрія Вербицького. Активних учасників Майдану не лише допитували, але й катували.
- Вже наприкінці січня 2014 року у лісі під Києвом Юрія Вербицького знайшли мертвим. На його тілі були сліди тортур.
- Луценко, на щастя, вижив, але потрапив до лікарні з численними травмами. Згодом він разом з братом загиблого Вербицького зверталися в ЄСПЛ у 2014 – 2015 роках.
- Зрештою Європейський суд розглянув подання. Тоді вперше міжнародна інстанція визнала, що саме держава Україна порушила права брата Юрія Вербицького, який загинув внаслідок катувань.