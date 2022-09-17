Еще одна пыточная: в Казачьей Лопане нашли место, где оккупанты издевались над людьми

После бегства оккупантов с Харьковщины в освобожденных населенных пунктах начали находить массовые захоронения и пыточные. Одна из таких 17 сентября была обнаружена в Казачьей Лопане.

В пыточных россияне издевались над гражданскими мужчинами и женщинами. Их арестовали, избивали и пытали, чтобы выведать хоть какую-то информацию о ВСУ.

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На Харьковщине нашли еще одну пыточную оккупантов

Во время оккупации поселка городского типа Казачья Лопань российская армия пытала людей в подвальном помещении так называемой "народной милиции". 17 сентября руководство Дергачевской окружной прокуратуры Харьковщины осмотрели это помещение в рамках уголовного производства по факту коллаборационной деятельности.

Правоохранители рассказали, что во время оккупации населенного пункта представители россии создали псевдоправоохранительный орган. В подвальном помещении обустроили пыточную, где подвергали бесчеловечным пыткам гражданских. В ходе осмотра следователи изъяли:

документы, подтверждающие функционирование псевдоотдела полиции,

аппарат, которым оккупанты пытали мирных жителей.

Правоохранители уже установили людей, работавших на захватчиков. В настоящее время принимаются меры по привлечению их к уголовной ответственности.

Смотрите фото с очередной пыточной оккупантов / Фото Харьковская облпрокуратура

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