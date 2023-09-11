Какие пытки применяет Россия против украинцев: заключение докладчика ООН

В ООН заявили, что Россия применяет пытки против украинцев при молчаливом согласии Москвы. Именно поэтому ответственность за них должен нести Кремль "на самых высоких уровнях".

Специальный докладчик ООН по пыткам и другим формам жестокого, бесчеловечного обращения, наказания или действий, унижающих человеческое достоинство Элис Джилл Эдвардс заявила 10 сентября на пресс-конференции в Киеве, что система российских пыток, которые российские захватчики применяют по отношению к украинцам на оккупированных территориях и в плену, не только происходит при молчаливом согласии Кремля, но и имеет четкую структуру, пишет 24 Канал.

Смотрите также ООН выходит за пределы приличия: кроется за "переговорами с Россией"

Что заявили в ООН по пыткам над украинцами

Элис Джилл Эдвардс провела в Киеве ориентировочно неделю, 4 – 10 сентября, и собрала информацию о преступлениях пыток украинцев россиянами во время вторжения России, а также данные о расследовании таких дел.

Специальный и подробный доклад он представит в марте 2024 года на заседании Совета Организации Объединенных Наций по правам человека.

Журналисты издания New York Times записали интервью с докладчицей и заверили, что предварительные выводы, которые Элис Джилл Эдвардс озвучила в Киеве, являются "одним из самых резких осуждений из уст независимых экспертов, разоблачающих причастность руководства России" к военным преступлениям, которые их армия совершает с начала нападения на Украину.

Из сотен украинских военнопленных, удерживаемых Россией и освобожденных во время обменов, 90% подверглись пыткам, в том числе сексуальному насилию. Правдивые свидетельства украинцев подтвердили "установившуюся схему" пыток, включая изнасилование и избиение, в разных местах содержания под российской оккупацией и среди украинских солдат, захваченных российскими войсками,

– заявила специальный докладчик ООН.

Элис Джилл Эдвардс назвала неполный перечень пыток, которые применяет Россия как в отношении захваченных ею украинских гражданских лиц, так и военнопленных. В частности, говорится о:

применение ударов электрическим током по ушам и половым органам;

побоях всех видов;

имитации смертной казни под прицелом;

имитации утопления;

принуждения находиться в неудобных положениях;

угрозе изнасилованием или смертью;

разных действиях, направленных на унижение достоинства пленных.

Как гражданские, так и военные, пленные украинцы рассказывали, что их держали в переполненных подвалах, им давали так мало пищи, что их вес граничил с критической потерей массы тела. В частности, Элис Джилл Эдвардс:

озвучила свидетельство одного из пленников России, который похудел на 40 килограммов и поседел в плену, другие говорили о смерти от побоев россиян или бесчеловечных условий пребывания в плену;

в плену, другие говорили о смерти от побоев россиян или бесчеловечных условий пребывания в плену; передала рассказ украинки, которая во время плена перенесла два сердечных приступа из-за пыток, когда ее заставляли смотреть, как пытают ее сына. После подписания "признания", чтобы прекратить издевательство, ее держали еще 300 дней.

Пытки украинцев организованы в рамках государственной политики России

Спецдокладчица ООН по пыткам и другим формам жестокого, бесчеловечного обращения, наказания или действий, унижающих человеческое достоинство, рассказала, что российские пытки не являются "ни редкими, а не случайными, а скорее организованными в рамках государственной политики (России – 24 Канал) для запугивания, прививки страха, наказания или получения информации и признаний".

По словам докладчицы, они продолжают постоянно разрастаться. Так что отвечать за пытки украинцев должна Россия на высших уровнях. Ведь это пытки и другие виды жестокого обращения, запрещенные "во все времена и при любых обстоятельствах в соответствии с международным правом прав человека и гуманитарным правом".

Поскольку глобальный запрет пыток отражает наше общее стремление жить в обществах, свободных от страха, виновные – в том числе на высших уровнях – должны быть привлечены к ответственности,

– заявила докладчица ООН.

По ее словам российская система пыток имеет "определенную структуру", которую кто-то контролирует, реализует, проводит допросы и играет свою роль в этом. В свою очередь Москва показывает молчаливое одобрение применения пыток.

Ведь она семь раз обращалась к российским властям, чтобы привлечь внимание к преступлениям, однако ей не ответили. Поэтому этот отказ рассмотреть проблему и накопившиеся случаи пыток "означают молчаливое одобрение их применения".

Элис Джилл Эдвардс пояснила, что восстановлению справедливости препятствуют отсутствие доступа Украины к оккупированным территориям, утрата важных доказательств из-за уничтожения и значительного времени между совершением преступления и освобождением пленных.

Докладчица ООН заявила, что украинские власти документируют и расследуют преступления россиян. Их объем она назвала беспрецедентным. По ее словам, Киев, в отличие от России, "прилагает искренние усилия, чтобы относиться с уважением к российским военнопленным".