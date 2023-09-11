Які тортури застосовує Росія проти українців: висновки доповідача ООН

В ООН заявили, що Росія застосовує тортури проти українців за мовчазної згоди Москви. Саме тому відповідальність за них має нести Кремль "на найвищих рівнях".

Спеціальна доповідачка ООН з питань катувань та інших форм жорстокого, нелюдського поводження, покарання чи дій, які принижують людську гідність Еліс Джилл Едвардс заявила 10 вересня на пресконференції у Києві, що система російських тортур, які російські загарбники застосовують щодо українців на окупованих територіях та в полоні, не тільки відбувається за мовчазної згоди Кремля, а й має чітку структуру, пише 24 Канал.

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Що заявили в ООН щодо тортур над українцями

Еліс Джилл Едвардс провела в Києві орієнтовно тиждень, 4 – 10 вересня, та зібрала інформацію про злочини катувань українців росіянами під час вторгнення Росії, а також дані про розслідування таких справ.

Спеціальну та докладну доповідь вона представить в березні 2024 року на засіданні Ради Організації Об'єднаних Націй з прав людини.

Журналісти видання New York Times записали інтерв'ю з доповідачкою та запевнили, що попередні висновки, які Еліс Джилл Едвардс озвучила у Києві є "одними з найрізкіших засуджень з вуст незалежних експертів, що викривають причетність керівництва Росії" до воєнних злочинів, які їхня армія чинить від початку нападу на Україну.

Із сотень українських військовополонених, утримуваних Росією та звільнених під час обмінів, 90% зазнали тортур, у тому числі сексуального насильства. Правдиві свідчення українців підтвердили "усталену схему" тортур, включаючи зґвалтування та побиття, у різних місцях утримання під російською окупацією та серед українських солдатів, захоплених російськими військами,

– заявила спеціальна доповідачка ООН.

Еліс Джилл Едвардс назвала неповний перелік тортур, які застосовує Росія як щодо захоплених нею українських цивільних осіб, так і щодо військовополонених. Зокрема, мовиться про:

застосування ударів електричним струмом по вухах і статевих органах;

побоїв всіх видів;

імітацію страти під прицілом;

імітацію утоплення;

примушення знаходитись в незручних положеннях;

погрозу зґвалтуванням або смертю;

різні дії, спрямовані на приниження гідності полонених.

Також як цивільні, так і військові, полонені українці розповідали, що їх тримали у переповнених підвалах, їм давали так мало їжі, що їхня вага межувала з критичною втратою маси тіла. Зокрема, Еліс Джилл Едвардс:

озвучила свідчення одного з бранців Росії, який схуд на 40 кілограмів та посивів у полоні, інші говорили про смерті від побоїв росіян чи нелюдських умов перебування у полоні;

у полоні, інші говорили про смерті від побоїв росіян чи нелюдських умов перебування у полоні; передала розповідь українки, яка під час полону перенесла два серцевих напади через тортури, коли її змушували дивитися, як катують її сина. Після підписання "зізнання", щоб припинити знущання, її тримали ще 300 днів.

Тортури українців організовані в межах державної політики Росії

Спецдоповідачка ООН з питань катувань та інших форм жорстокого, нелюдського поводження, покарання чи дій, які принижують людську гідність розповіла, що російські катування не є "ані рідкісними, а не випадковими, а скоріше організованими в рамках державної політики (Росії – 24 Канал) для залякування, прищеплення страху, покарання або отримання інформації та зізнань".

За словами доповідачки, вони продовжують постійно розростатись. Тож відповідати за тортури українців має Росія на найвищих рівнях. Адже це катування та інші види жорстокого поводження, які заборонені "в усі часи та за будь-яких обставин відповідно до міжнародного права прав людини та гуманітарного права".

Оскільки глобальна заборона катувань відображає наше спільне прагнення жити в суспільствах, вільних від страху, винні – в тому числі на найвищих рівнях – повинні бути притягнуті до відповідальності,

– заявила доповідачка ООН.

За її словами російська система тортур має "певну структуру", яку хтось контролює, реалізовує, проводить допити та має свою роль у цьому. Своєю чергою Москва показує мовчазне схвалення застосування тортур.

Адже вона сім разів зверталась до російської влади, щоб привернути увагу до злочинів, проте їй не відповіли. Тож ця відмова розглянути проблему та накопичені випадки катувань "означають мовчазне схвалення їх застосування".

Еліс Джилл Едвардс пояснила, що відновленню справедливості перешкоджають відсутність доступу України до окупованих територій, втрата важливих доказів через знищення і значний час між скоєнням злочину і звільненням полонених.

Доповідачка ООН заявила, що українська влада документує та розслідує злочини росіян. Їх обсяг вона назвала безпрецедентним. За її словами, Київ, на відміну від Росії, "докладає щирих зусиль, щоб ставитися з повагою до російських військовополонених".