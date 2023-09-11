Головне завдання ООН – працювати над врегулюванням війн у світі, а не встановлювати санкції, про які мовилось у статті Bild. Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, додавши, що ООН дуже опосередковано дотична до санкційної політики.

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Щодо публікації у виданні Bild, Валерій Клочок зауважив важливий момент, коли на спільній пресконференції Сєргєй Лавров зі своїм турецьким колегою заявили про те, що Реджеп Ердоган разом з ООН працюють над тим, аби країни, які ввели санкції проти Росії, послабили свої обмеження. Заступник представника генсека ООН Фархан Хак, сказав, що це не схоже на правду.

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Глибше дивитися на проблематику

Хоч повідомлення про нібито перемовини опублікували у таблоїдній пресі, якій не завжди можна вірити, але важливо, що така проблематика виходить назовні. Попри все скоєне, Росію досі не виключили з Радбезу ООН, а заявка України щодо цього блукає бюрократичними кабінетами ще з 2015 року.

У цій статті повно маячні, але контексту проблеми це не забирає, за всім цим ховається справжня проблематика. Гутерреш має працювати не над санкціями, до яких має опосередковане відношення, а над питанням, чому Росія досі в Радбезі ООН,

– підкреслив Клочок.

Він також додав, що реакція України на ситуацію й зауваження про те, що завдання ООН – врегульовувати військові конфлікти у світі – є правильними.

Заяви щодо України мають бути офіційними

Про українську проблематику треба говорити не через бульварну пресу, а офіційно. До слова, у підсумковій декларації "Великої двадцятки" про нашу державу згадали лише 4 рази, на відміну від декларації НАТО, де згадували понад 50 разів.

Я б дуже хотів, щоб на цій Генасамблеї порушили питання про те, над чим справді працює Радбез. Бо ООН починає виходити за межі пристойності, коли говорить, що Гутерреш займається питаннями послаблення санкцій,

– акцентував Клочок.

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