Ще напередодні саміту поступало багато "дзвіночків" про те, що підсумкова декларація G20 буде беззмістовно. Політолог Олег Лісний розповів 24 Каналу, що світ вперто не хоче помічати війну проти України й тим паче – шукати вирішення.
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Все було очевидно
На саміті "Великої двадцятки", який проходив в Індії 9 вересня дуже непросто вдалось знайти консенсусне рішення і дійти згоди у фінальному комюніке. В результаті – про російську агресію фактично не згадали, обійшлись абсолютно поверхневими заявами.
Я від цього комюніке нічого не очікував. Ще на початках було зрозуміло, що там буде, коли прем'єр-міністр Індії за декілька днів заявив, що має бути врахована позиція Росії. Про що ми тоді говоримо? Давайте тоді запишемо окрему позицію ІДІЛ. Вони ж одними й тим же самим займаються, тільки Росія їх перепльовує,
– зазначив Олег Лісний.
Також напередодні була заява, що зосередитись хочуть лише на економічних запитаннях, але не на війні в Україні. Однак все ж їм не вдалося оминути цю тему, навіть у такий спосіб.
При цьому про війну говорили доволі однобоко, не згадуючи про те, що агресором є Росія.
"Це свідчить, що це не короткозорість, це гірше. Це підігравання Росії. Тому що вона, начебто, поки що входить G20. Це велика країна, а у всіх свої інтереси, зокрема в Індії. Дуже багатьох країн з G20 є спільний бізнес, є спільне бачення на те, що відбувається війна не Росії з Україною, а США з Росією", – зазначив політолог.
Світ чекає серйозний виклик
На початках іще були сподівання, що українському президенту дозволять нашому президенту включитися хоча б по відеозв'язку. Але цього таки не сталося. Водночас, навіть у поверхневій декларації, Україну таки згадали, навіть без прямої участі.
Це вкотре підкреслює, що Україна не може не бути присутньою на великих світових майданчиках.
У них взагалі цікаве формулювання, вони побачили, що український народ страждає, але через кому розповідають, що ж і в Африці люди голодують, і це ж треба припиняти. А як припиняти? Причину, чому це відбувається, ви не бачите? Це тому, що війна в Україні? Ні. Це тому, що Росія напала на Україну, і напала на весь світовий порядок,
– наголосив Лісний.
Світ наче не хоче бачити, а тому закриває очі на війну в Україні. Але така бездіяльність усіх міжнародних структур може призвести до глобальної війни, яка буде набагато серйознішою.
"В мене гнітючий такий настрій був. Тому що я бачу, що немає консенсусу, немає бажання розв'язувати це питання ні в ООН, ні в Ердогана, ні в частини "Великої двадцятки". І це говорить про те, що ми стоїмо на порозі набагато серйознішого виклику, ніж війна у нас з Росією", – підсумував політолог.
Олег Лісний про декларацію G20: дивитись відео
Саміт G20: що відомо
- У Делі 9 вересня проводили саміт G20 – групи країн з найбільшими економіками. До слова, Африканський союз, який складається з 50 країн, став постійним її членом. Прем'єр-міністр Індії напередодні заявив, що сконцентруватись хочуть насамперед на економічних питаннях, оминаючи тему війни проти України.
- Водночас президент Європейської ради Шарль Мішель публічно засудив Росію. Він звернув увагу на пропозицію Росії "подарувати зерно" країнам Африки, назвавши це "пародією на щедрість" і абсолютним цинізмом, зважаючи на блокування та обстрілювання українських портів.
- Після спільного комюніке країн "Великої двадцятки" МЗС України опублікувало своє бачення декларації. Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко наголосив, що війну в Україні варто назвати війною проти України, чітко назвати агресора та висловити одностайне засудження проти російського вторгнення.