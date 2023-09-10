Ще напередодні саміту поступало багато "дзвіночків" про те, що підсумкова декларація G20 буде беззмістовно. Політолог Олег Лісний розповів 24 Каналу, що світ вперто не хоче помічати війну проти України й тим паче – шукати вирішення.

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Все було очевидно

На саміті "Великої двадцятки", який проходив в Індії 9 вересня дуже непросто вдалось знайти консенсусне рішення і дійти згоди у фінальному комюніке. В результаті – про російську агресію фактично не згадали, обійшлись абсолютно поверхневими заявами.

Я від цього комюніке нічого не очікував. Ще на початках було зрозуміло, що там буде, коли прем'єр-міністр Індії за декілька днів заявив, що має бути врахована позиція Росії. Про що ми тоді говоримо? Давайте тоді запишемо окрему позицію ІДІЛ. Вони ж одними й тим же самим займаються, тільки Росія їх перепльовує,

– зазначив Олег Лісний.

Також напередодні була заява, що зосередитись хочуть лише на економічних запитаннях, але не на війні в Україні. Однак все ж їм не вдалося оминути цю тему, навіть у такий спосіб.

При цьому про війну говорили доволі однобоко, не згадуючи про те, що агресором є Росія.

"Це свідчить, що це не короткозорість, це гірше. Це підігравання Росії. Тому що вона, начебто, поки що входить G20. Це велика країна, а у всіх свої інтереси, зокрема в Індії. Дуже багатьох країн з G20 є спільний бізнес, є спільне бачення на те, що відбувається війна не Росії з Україною, а США з Росією", – зазначив політолог.

Світ чекає серйозний виклик

На початках іще були сподівання, що українському президенту дозволять нашому президенту включитися хоча б по відеозв'язку. Але цього таки не сталося. Водночас, навіть у поверхневій декларації, Україну таки згадали, навіть без прямої участі.

Це вкотре підкреслює, що Україна не може не бути присутньою на великих світових майданчиках.

У них взагалі цікаве формулювання, вони побачили, що український народ страждає, але через кому розповідають, що ж і в Африці люди голодують, і це ж треба припиняти. А як припиняти? Причину, чому це відбувається, ви не бачите? Це тому, що війна в Україні? Ні. Це тому, що Росія напала на Україну, і напала на весь світовий порядок,

– наголосив Лісний.

Світ наче не хоче бачити, а тому закриває очі на війну в Україні. Але така бездіяльність усіх міжнародних структур може призвести до глобальної війни, яка буде набагато серйознішою.

"В мене гнітючий такий настрій був. Тому що я бачу, що немає консенсусу, немає бажання розв'язувати це питання ні в ООН, ні в Ердогана, ні в частини "Великої двадцятки". І це говорить про те, що ми стоїмо на порозі набагато серйознішого виклику, ніж війна у нас з Росією", – підсумував політолог.

Олег Лісний про декларацію G20: дивитись відео

Саміт G20: що відомо