Еще накануне саммита поступало много "колокольчиков" о том, что итоговая декларация G20 будет бессодержательным. Политолог Олег Лесной рассказал 24 Каналу, что мир упорно не хочет замечать войну против Украины и тем более – искать решения.
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Все было очевидно
На саммите "Большой двадцатки", который проходил в Индии 9 сентября, очень непросто удалось найти консенсусное решение и прийти к согласию в финальном коммюнике. В результате – о российской агрессии фактически не упомянули, обошлись абсолютно поверхностными заявлениями.
Я от этого коммюнике ничего не ожидал. Еще в начале было понятно, что там будет, когда премьер-министр Индии через несколько дней заявил, что должна быть учтена позиция России. О чем мы тогда говорим? Давайте тогда запишем отдельную позицию ИГИЛ. Они же одними и тем же занимаются, только Россия их переплевывает,
– отметил Олег Лесной.
Также накануне было заявление, что хотят сосредоточиться только на экономических вопросах, но не на войне в Украине. Однако все же им не удалось обойти эту тему, даже таким образом.
При этом о войне говорили достаточно однобоко, не упоминая о том, что агрессором является Россия.
"Это свидетельствует, что это не близорукость, это хуже. Это подыгрывание России. Потому что она пока еще входит G20. Это большая страна, а у всех свои интересы, в частности в Индии. Очень многих стран с G20 есть общий бизнес, есть общее видение того, что происходит война не России с Украиной, а США с Россией", – отметил политолог.
Мир ждет серьезный вызов
Поначалу еще были надежды, что украинскому президенту разрешат нашему президенту включиться хотя бы по видеосвязи. Но этого не произошло. В то же время, даже в поверхностной декларации, Украину все-таки вспомнили, даже без прямого участия.
Это еще раз подчеркивает, что Украина не может не присутствовать на больших мировых площадках.
У них вообще интересная формулировка, они увидели, что украинский народ страдает, но через запятую рассказывают, что и в Африке люди голодают, и это надо прекращать. А как прекращать? Причины, почему это происходит, вы не видите? Это потому, что война в Украине? Нет. Это потому, что Россия напала на Украину и напала на весь мировой порядок.
– подчеркнул Лесной.
Мир будто не хочет видеть, а потому закрывает глаза на войну в Украине. Но такое бездействие всех международных структур может привести к глобальной войне, которая будет гораздо серьезнее.
"У меня удручающее такое настроение было. Потому что я вижу, что нет консенсуса, нет желания решать этот вопрос ни у ООН, ни у Эрдогана, ни у части "Большой двадцатки". И это говорит о том, что мы стоим на пороге гораздо более серьезного вызова, чем война у нас с Россией", – подытожил политолог.
Олег Лесной о декларации G20: смотреть видео
Саммит G20: что известно
- В Дели 9 сентября проводили саммит G20 – группы стран с крупнейшими экономиками. К слову, Африканский союз, состоящий из 50 стран, стал постоянным ее членом. Премьер-министр Индии накануне заявил, что сконцентрироваться хотят прежде всего на экономических вопросах, обходя тему войны против Украины.
- В то же время президент Европейского совета Шарль Мишель публично осудил Россию. Он обратил внимание на предложение России "подарить зерно" странам Африки, назвав это "пародией на щедрость" и абсолютным цинизмом, учитывая блокировку и обстрел украинских портов.
- После совместного коммюнике стран "Большой двадцатки" МИД Украины опубликовал свое видение декларации. Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко подчеркнул, что войну в Украине следует назвать войной против Украины, четко назвать агрессора и выразить единодушное осуждение против российского вторжения.