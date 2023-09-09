Президент Евросовета Шарль Мишель обвинил Россию в цинизме. По его словам, предложение "подарить" африканским странам 1 миллион тонн зерна после выхода с Черноморской инициативы выглядит "пародией на щедрость".

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Россия нападает на украинские порты

При этом представитель Евросоюза обратился к российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову. Он подчеркнул, что Россия не только решила выйти из этого соглашения, но и нападает на портовую инфраструктуру Украины.

Вы блокируете порты, которые дают выход к Черному морю и даже Дунаю. И в довершение всего Россия предлагает 1 миллион тонн зерна африканским странам как пародию на щедрость. Каков цинизм и презрение к африканским странам, когда мы знаем, что Черноморское соглашение до сих пор поставило более 30 миллионов тонн экспорта в основном в самые уязвимые страны,

– подчеркнул Шарль Мишель.

В то же время, по его словам, альтернативные маршруты позволили экспортировать 40 миллионов тонн зерна, поэтому подарок России не только неуместен, но и циничен.

Шарль Мишель также призвал бороться с теми, кто развязывает войны.

"Это имеет последствия, выходящие за рамки безопасности европейского континента. Это имеет влияние во всем мире. Это влияет на энергетику, инфляцию и ухудшает энергетическую безопасность", – сказал он.

Президент Европейского совета также подчеркнул, что поддерживает мир, который предлагает Владимир Зеленский.

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