Президент Евросовета Шарль Мишель обвинил Россию в цинизме. По его словам, предложение "подарить" африканским странам 1 миллион тонн зерна после выхода с Черноморской инициативы выглядит "пародией на щедрость".
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Россия нападает на украинские порты
При этом представитель Евросоюза обратился к российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову. Он подчеркнул, что Россия не только решила выйти из этого соглашения, но и нападает на портовую инфраструктуру Украины.
Вы блокируете порты, которые дают выход к Черному морю и даже Дунаю. И в довершение всего Россия предлагает 1 миллион тонн зерна африканским странам как пародию на щедрость. Каков цинизм и презрение к африканским странам, когда мы знаем, что Черноморское соглашение до сих пор поставило более 30 миллионов тонн экспорта в основном в самые уязвимые страны,
– подчеркнул Шарль Мишель.
В то же время, по его словам, альтернативные маршруты позволили экспортировать 40 миллионов тонн зерна, поэтому подарок России не только неуместен, но и циничен.
Шарль Мишель также призвал бороться с теми, кто развязывает войны.
"Это имеет последствия, выходящие за рамки безопасности европейского континента. Это имеет влияние во всем мире. Это влияет на энергетику, инфляцию и ухудшает энергетическую безопасность", – сказал он.
Президент Европейского совета также подчеркнул, что поддерживает мир, который предлагает Владимир Зеленский.
Коммюнике саммита G20: последние новости
- В этом году в "Большой двадцатке" председательствует Индия, поэтому она принимает саммит G20 в Дели 9–10 сентября 2023 года. Относительно текста коммюнике были разногласия: Россия давила, чтобы ее не осудили за войну в Украине, а США и другие государства хотели более жестких формулировок. Если бы лидеры государств не приняли текст, это был бы первый случай, когда саммит вышел без итогового коммюнике.
- Финальное заявление состоит из 37 страниц и содержит 83 абзаца. Об Украине сказано обтекаемо, потому что прямо российскую агрессию не осудили.
- В субботу, 9 сентября, на саммите G20 в Дели приняли итоговую декларацию. Она очень компромиссна, ведь России удалось продавить свою позицию. По словам спикера Министерства иностранных дел Олега Николенко, текст декларации G20 слабый. Украинское министерство разработало свой вариант. В нем слова "война в Украине" заменили словами "война против Украины". Это, по словам Николенко, приближает к реальности, однако это не единственное изменение.