Главная задача ООН – работать над урегулированием войн в мире, а не устанавливать санкции, о которых говорилось в статье Bild. Такое мнение 24 Каналу выразил руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, добавив, что ООН очень косвенно причастна к санкционной политике.

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Относительно публикации в издании Bild, Валерий Клочок отметил важный момент, когда на совместной пресс-конференции Сергей Лавров со своим турецким коллегой заявили о том, что Реджеп Эрдоган вместе с ООН работают над тем, чтобы страны, которые ввели санкции против России, ослабили свои ограничения. Заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак сказал, что это не похоже на правду.

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Глубже смотреть на проблематику

Хотя сообщения о якобы переговорах опубликовали в таблоидной печати, которой не всегда можно верить, но важно, что такая проблематика выходит наружу. Несмотря на все, Россию до сих пор не исключили из Совбеза ООН, а заявка Украины по этому поводу бродит бюрократическими кабинетами еще с 2015 года.

В этой статье полно бреда, но контекста проблемы это не отнимает, за всем этим скрывается настоящая проблематика. Гутерреш должен работать не над санкциями, к которым имеет косвенное отношение, а над вопросом, почему Россия до сих пор в Совбезе ООН,

– подчеркнул Клочок.

Он также добавил, что реакция Украины на ситуацию и замечания о том, что задачи ООН – урегулировать военные конфликты в мире – правильны.

Заявления по Украине должны быть официальными

Об украинской проблематике нужно говорить не через бульварную печать, а официально. К слову, в итоговой декларации "Большой двадцатки" о нашем государстве упомянули всего 4 раза, в отличие от декларации НАТО, где упоминали более 50 раз.

Я бы очень хотел, чтобы на этой Генассамблее подняли вопрос о том, над чем действительно работает Совбез. Потому что ООН начинает выходить за пределы приличия, когда говорит, что Гутерреш занимается вопросами ослабления санкций,

– акцентировал Клочок.

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