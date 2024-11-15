Работника "Муниципальной стражи" ударили: Сухопутные войска о стрельбе под Киевом

В пятницу, 15 ноября, появилось видео, на котором человек в военной форме стреляет в мужчину на складах в Киевской области. На инцидент отреагировали в Сухопутных войсках ВСУ.

Там сообщили, что пострадавшие в результате стрельбы в Счастливом под Киевом отсутствуют. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Сухопутных войск.

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Как в Сухопутных войсках объяснили стрельбу под Киевом

"Сегодня утром (15 ноября – 24 Канал) в Бориспольском районе Киевской области во время осуществления мероприятий оповещения произошла стрельба", – написали в Сухопутных войсках.

Там говорят, что в общине проходили "мероприятия оповещения", которым занималась группа в составе военнослужащих РТЦК и СП, работников Национальной полиции и муниципальной стражи.

Группа оповещения проверяла документы водителей и пассажиров автомобилей, которые двигались по дорогам общины. Во время одной из таких проверок оказалось, что водитель автомобиля находится в розыске за нарушение правил воинского учета. А пассажир этого же авто – выбежал из него, ударил работника муниципальной стражи и начал убегать,

– рассказали военные.

По их словам, работник мунстражи, которого ударили, после этого побежал за мужчиной и выстрелил из травматического оружия. А также добавили, что пострадавшие отсутствуют, а сам мужчина скрылся в неизвестном направлении.

Все известные пока факты, добавили в ВСУ, проверяются.