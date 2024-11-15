Працівника "Муніципальної варти" вдарили: Сухопутні війська про стрілянину під Києвом

У п'ятницю, 15 листопада, з'явилося відео, на якому людина у військовій формі стріляє у чоловіка на складах у Київській області. На інцидент відреагували у Сухопутних військах ЗСУ.

Там розповіли, що потерпілі унаслідок стрілянини у Щасливому під Києвом відсутні. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис Сухопутних військ.

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Як у Сухопутних військах пояснили стрілянину під Києвом

"Сьогодні зранку (15 листопада – 24 Канал) в Бориспільському районі Київської області під час здійснення заходів оповіщення сталася стрілянина", – написали у Сухопутних військах.

Там кажуть, що у громаді проходили "заходи оповіщення", яким займалася група у складі військовослужбовців РТЦК та СП, працівників Національної поліції та "Муніципальної варти".

Група оповіщення перевіряла документи водіїв та пасажирів автомобілів, що рухалися дорогами громади. Під час однієї з таких перевірок виявилося, що водій автомобіля перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку. А пасажир цього ж авто – вибіг з нього, вдарив працівника "Муніципальної варти" і почав тікати,

– розповіли у Сухопутці.

За їхніми словами, працівник "Мунварти", якого вдарили, після цього побіг за чоловіком і вистрілив з травматичної зброї. Також додали, що потерпілі відсутні, а сам чоловік втік у невідомому напрямку.

Усі відомі наразі факти, повідомили у ЗСУ, перевіряються.