Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киевской области.

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Стрельба на складах в Счастливом

Правоохранители сообщили, что во время мониторинга соцсетей обнаружили видео, на котором мужчина в форме стрелял в гражданина.

Правоохранители устанавливают обстоятельства данного происшествия. На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы. Пострадавших нет,

– пишут в полиции.

Предварительно известно, что выстрелы совершил представитель Добровольческое формирование территориальной общины (ДФТГ). То есть, это, скорее всего, не работник ТЦК, как утверждали местные-телеграмм каналы.

На даний час правоохоронці Бориспільського управління поліції проводять перевірку вказаного факту. Правову кваліфікацію події буде надано згодом.

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К слову, несколько дней назад в сети написали о взрыве в отделении полиции Дарницкого района Киева. Однако оказалось, что информация не соответствует действительности – инцидент произошел поблизости. Известно, что пострадавших в результате взрыва нет.