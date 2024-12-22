На кадрах видно, что один из мужчин имеет признаки инвалидности, а другой одет в военную форму без опознавательных знаков. Оба возле торгового центра в Дарницком районе выпрашивали у прохожих деньги, передает 24 Канал со ссылкой на полицию.

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Военные якобы попрошайничали возле ТЦ

В полиции опровергли недостоверную информацию, представленную в видео. Там рассказали, что "нищие" не имеют никакого отношения к Силам обороны и ранее привлекались к уголовной ответственности. Один из них – 39-летний киевлянин, а другой – 39-летний уроженец Херсона.

Полицейские провели с мужчинами разъяснительную беседу и предоставили контакты служб, которые оказывают социальную помощь.

Военные якобы "просили на еду": смотрите видео

Отдельно правоохранители призвали медиа и блогеров тщательно проверять информацию, прежде чем распространять ее на широкую общественность.

Так, в частности, это фейковое сообщение набрало около 200 тысяч просмотров и помогал создавать у граждан искаженную картину заброшенности украинских защитников и отсутствия заботы о них со стороны государства.

К слову, на днях в сети появилось видео, на котором работники ТЦК в Вышгороде якобы пытались выкурить мужчину из машины перцовым баллончиком.