На кадрах видно, що один із чоловіків має ознаки інвалідності, а інший одягнутий у воєнну форму без розпізнавальних знаків. Обоє біля торгівельного центру в Дарницькому районі випрошували у перехожих кошти, передає 24 Канал з посиланням на поліцію.

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Військові нібито жебракували біля ТЦ

У поліції спростували неправдиву інформацію, подану у відео. Там розповіли, що "жебраки" не мають жодного стосунку до Сил оборони і раніше притягували до кримінальної відповідальності. Один з них – 39-річний киянин, а інший – 39-річний уродженець Херсона.

Поліцейські провели з чоловіками роз’яснювальну бесіду та надали контакти служб, які надають соціальну допомогу.

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Окремо правоохоронці закликали медіа та блогерів ретельно перевіряти інформацію, перш ніж поширювати її на широкий загал.

Так, зокрема, цей фейковий допис набрав близько 200 тисяч переглядів і допомагав створювати у громадян спотворену картину покинутості українських захисників та відсутності піклування про них з боку держави.

До слова, днями у мережі з'явилося відео, на якому працівники ТЦК у Вишгороді нібито намагалися викурити чоловіка з автівки перцевим балончиком.