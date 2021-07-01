Рада поддержала законопроект, дающий право работникам ГБР носить оружие и хранить наркотики
Источник:Верховная Рада
Народные депутаты поддержали за основу законопроект №5305. Документ позволяет работникам ГБР носить оружие и хранить наркотики.
Отдали свой голос за проект закона Об усовершенствовании правовых основ деятельности Государственного бюро расследований 226 нардепов.
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226 – за! Решение принято,
– подытожил Дмитрий Разумков.
Что предусматривает законопроект
Законопроект №5305:
- нормирует доступ служебных лиц ГБР к информационным системам органов государственной власти;
- увеличивает численность ГБР до 2 000 человек;
- реформирует расположения территориальных подразделений ГБР, в частности, предусматривает обособленные подразделения в Ужгороде, Луцке, Тернополе, Ивано-Франковске, Виннице, Житомире, Ровно, Черновцах, Кропивницком, Одессе, Мелитополе, Херсоне, Мариуполе, Северодонецке, Днепре, Сумах, Харькове, Черкассах, Чернигове;
- предусматривает полную проверку декларации Директора ГБР и его заместителей и тому подобное.
В пояснительной записке указано, что случаются неединичные случаи отказа уполномоченными на хранение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров органами, а именно СБУ, Нацполицией, Государственной таможенной службой, в принятии на хранение указанных веществ.
- Они ссылаются на то, что законодательством не установлен порядок их хранения в случае изъятия ГБР. Поэтому предлагается разрешить бюро хранить такие вещества.
- Также работники Государственного бюро расследований получат право носить огнестрельное оружие.
Соответствующий закон предлагает предоставить право носить, хранить и использовать оружие и другим лицам рядового и начальствующего состава бюро.