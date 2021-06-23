С этого времени исполняющими обязанности председателя побывали четыре человека. Среди них – действующая генпрокурор Ирина Венедиктова, Александр Бабиков и Александр Соколов. Сейчас на этом посту находится Алексей Сухачев.

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Процесс избрания главы ГБР не может даже стартовать

Процесс избрания полноценного директора ГБР не смог даже стартовать. Хотя конкурсная комиссия уже пол года как сформирована на две трети, что позволяет ей начать работу,

– рассказывают в СМИ.

Заняли уже места в конкурсной комиссии представители Верховной Рады и Офиса Президента. Свободна лишь квота иностранных экспертов, а без них начать работу невозможно. Речь идет о специалистах международных организаций – Интерпола, Европола, ЕБРР и других, которых должен признать после официального представления Кабмин.

Обратите внимание! До июня 2021 года Украина не получила ни одного представления относительно международных экспертов.

Комиссия без иностранных экспертов может не вызвать доверие

Оказалось, что создание и деятельность ГБР для них не является приоритетом. Мы обращались к этим международным институтам, и они ответили нам официально, что их мандат в Украине не предусматривает участия в таких комиссиях, – рассказал нардеп Денис Монастырский.

Председатель комитета Верховной Рады по правоохранительной деятельности отметил, если комиссия начнет работу без представителей из-за рубежа, результаты ее работы воспримут с недоверием.

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