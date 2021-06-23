З цього часу виконувачами обов'язків голови побували четверо осіб. Серед них – чинна генпрокурорка Ірина Венедіктова, Олександр Бабіков та Олександр Соколов. Наразі на цій посаді перебуває Олексій Сухачов.

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Процес обрання голови ДБР не може навіть стартувати

Процес обрання повноцінного директора ДБР не зміг навіть стартувати. Хоча конкурсна комісія вже пів року як сформована на дві третини, що дозволяє їй почати роботу,

– розповідають у ЗМІ.

Місця у конкурсній комісії вже посіли представники Верховної Ради та Офісу Президента. Вільна лише квота іноземних експертів, а без них розпочати роботу неможливо. Мовиться про фахівців міжнародних організацій – Інтерполу, Європолу, ЄБРР та інших, яких після офіційного подання має призначити Кабмін.

Зверніть увагу! До червня 2021 року Україна не отримала жодного подання щодо міжнародних експертів.

Комісія без іноземних експертів може не викликати довіру

Виявилося, що створення і діяльність ДБР для них не є пріоритетом. Ми зверталися до цих міжнародних інституцій, і вони відповіли нам офіційно, що їх мандат в Україні не передбачає участі в таких комісіях, – розповів нардеп Денис Монастирський.

Голова комітету Верховної Ради з правоохоронної діяльності наголосив, якщо комісія розпочне роботу без представників з-за кордону, результати її роботи сприймуть з недовірою.

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Коротко про звільнення Романа Труби: