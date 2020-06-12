Колишній директор Державного бюро розслідувань Роман Труба намагався поновитися на посаді через суд. Однак Верховний Суд 12 червня відмовив йому в задоволенні позовних вимог.

Відповідне рішення прийняла колегія суддів Касаційного адміністративного суду 12 червня, повідомили у фейсбуці Верховного Суду.

Читайте також Труба заявив, що йому готують підозру

Суд відмовив у задоволенні позову щодо звільнення позивача з посади директора ДБР,

– йдеться у повідомленні.

Це означає, що Труба не зможе поновитися на посаді. Повний текст рішення у справі напрацюють протягом п’яти днів.

Звільнення Романа Труби: коротко