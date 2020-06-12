Поновлення Труби у ДБР: що вирішив Верховний Суд
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Колишній директор Державного бюро розслідувань Роман Труба намагався поновитися на посаді через суд. Однак Верховний Суд 12 червня відмовив йому в задоволенні позовних вимог.
Відповідне рішення прийняла колегія суддів Касаційного адміністративного суду 12 червня, повідомили у фейсбуці Верховного Суду.
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Суд відмовив у задоволенні позову щодо звільнення позивача з посади директора ДБР,
– йдеться у повідомленні.
Це означає, що Труба не зможе поновитися на посаді. Повний текст рішення у справі напрацюють протягом п’яти днів.
Звільнення Романа Труби: коротко
- Роман Труба очолював ДБР у період з 2017 до 2019 рік.
- Наприкінці грудня 2019 року президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Труби з посади очільника ДБР. Його місце тимчасова зайняла Ірина Венедіктова.
- Наприкінці січня 2020 року Труба подав до Верховного Суду позов. У ньому просив визнати указ про його звільнення незаконним.