Труба заявив, що йому готують підозру
Ексдиректор ДБР Роман Труба заявив, що йому невдовзі оголосять підозру у скоєнні злочину. Пообіцяв відповісти жорстко.
"Найближчим часом влада збирається повідомити мені про підозру. Виклик приймаю. Я відповім жорстко", – написав Труба в телеграм-каналі.
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Зауважимо, що ще 10 лютого НАБУ відкрило кримінальну справу проти Труби. Справа стосується скандальних аудіозаписів з кабінету ексдиректора ДБР за його участю, і розслідується як зловживання впливом.
Про що і з ким говорив Труба на скандальних записах
- Розмова на аудіозаписах датована ще 6 вересня 2019 року. Учасники – Труба і голова СБУ Іван Баканов.
- Під час розмови Баканов закликав тоді ще чинного керівника ДБР Трубу відкрити "першу справу проти якогось судді". Голова СБУ також сказав, що через хабарництво суди випускають злочинців.
- За словами Баканова, у суддівській системі з'явилася ціла корупційна схема, а на її вершині начебто стояв тодішній голова Офісу Президента Андрій Богдан.
- Якщо вірити цим усім злитим у мережу записам, то всі резонансні справи в Україні контролюються з Офісу Президента.
- Сам Труба після публікації записів заявляв, що на них справді чути голос схожий на його власний, але, щоб сказати напевно, потрібна фоноскопічна експертиза. Згодом ексочільник ДБР допустив, що до зливу записів може бути причетний п'ятий президент Петро Порошенко.
- Невдовзі після публікації записів Трубу звільнили з посади голови ДБР.
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