Труба заявив, що йому готують підозру

Ексдиректор ДБР Роман Труба заявив, що йому невдовзі оголосять підозру у скоєнні злочину. Пообіцяв відповісти жорстко.

"Найближчим часом влада збирається повідомити мені про підозру. Виклик приймаю. Я відповім жорстко", – написав Труба в телеграм-каналі.

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Зауважимо, що ще 10 лютого НАБУ відкрило кримінальну справу проти Труби. Справа стосується скандальних аудіозаписів з кабінету ексдиректора ДБР за його участю, і розслідується як зловживання впливом.

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