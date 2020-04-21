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      Труба заявил, что ему готовят подозрение

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      Труба заявил, что ему готовят подозрение / 5.ua

      Экс-директор ГБР Роман Труба заявил, что ему вскоре объявят подозрение в совершении преступления. Пообещал ответить жестко.

      "В ближайшее время власть собирается сообщить мне о подозрении. Вызов принимаю. Я отвечу жестко", – написал Труба в телеграм-канале.

      К теме Против Романа Трубы открыли дело: что известно об экс-директоре Государственного бюро расследований

      Заметим, что еще 10 февраля НАБУ открыло уголовное дело против Трубы. Дело касается скандальных аудиозаписей из кабинета экс-директора ГБР с его участием, и расследуется как злоупотребление влиянием.

      О чем и с кем говорил Труба на скандальных записях

      • Разговор на аудиозаписях датирован еще 6 сентября 2019 года. Участники – Труба и глава СБУ Иван Баканов.
      • Во время разговора Баканов призвал тогда еще действующего руководителя ГБР Трубу открыть "первое дело против какого-то судьи". Глава СБУ также сказал, что из-за взяточничества суды выпускают преступников.
      • По словам Баканова, в судейской системе появилась целая коррупционная схема, а на ее вершине якобы стоял тогдашний глава Офиса Президента Андрей Богдан.
      • Если верить этим всем слитым в сеть записям, то все резонансные дела в Украине контролируются из Офиса Президента.
      • Сам Труба после публикации записей заявлял, что на них действительно слышно голос, похожий на его собственный, но, чтобы сказать наверняка, нужна фоноскопическая экспертиза. Впоследствии Экс-руководитель ГБР допустил, что к сливу записей может быть причастен пятый президент Петр Порошенко.
      • Вскоре после публикации записей Трубу уволили с должности главы ГБР.
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Расследования Криминальные новости Государственное бюро расследований Роман Труба
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