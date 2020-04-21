Труба заявил, что ему готовят подозрение

Экс-директор ГБР Роман Труба заявил, что ему вскоре объявят подозрение в совершении преступления. Пообещал ответить жестко.

"В ближайшее время власть собирается сообщить мне о подозрении. Вызов принимаю. Я отвечу жестко", – написал Труба в телеграм-канале.

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Заметим, что еще 10 февраля НАБУ открыло уголовное дело против Трубы. Дело касается скандальных аудиозаписей из кабинета экс-директора ГБР с его участием, и расследуется как злоупотребление влиянием.

О чем и с кем говорил Труба на скандальных записях