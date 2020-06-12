Восстановление Трубы в ГБР: что решил Верховный Суд
Бывший директор Государственного бюро расследований Роман Труба пытался восстановиться в должности через суд. Однако Верховный Суд 12 июня отказал ему в удовлетворении исковых требований.
Соответствующее решение приняла коллегия судей Кассационного административного суда 12 июня, сообщили в фейсбуке Верховного Суда.
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Суд отказал в удовлетворении иска об увольнении истца с должности директора ГБР,
– говорится в сообщении.
Это означает, что Труба не сможет восстановиться в должности. Полный текст решения по делу выработают течение пяти дней.
Увольнение Романа Трубы: коротко
- Роман Труба возглавлял ГБР в период с 2017 по 2019 год.
- В конце декабря 2019 года президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Трубы с должности главы ГБР. Его место временная заняла Ирина Венедиктова.
- В конце января 2020 года Труба подал в Верховный Суд иск. В нем просил признать указ о его увольнении незаконным.