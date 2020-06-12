Бывший директор Государственного бюро расследований Роман Труба пытался восстановиться в должности через суд. Однако Верховный Суд 12 июня отказал ему в удовлетворении исковых требований.

Соответствующее решение приняла коллегия судей Кассационного административного суда 12 июня, сообщили в фейсбуке Верховного Суда.

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Суд отказал в удовлетворении иска об увольнении истца с должности директора ГБР,

– говорится в сообщении.

Это означает, что Труба не сможет восстановиться в должности. Полный текст решения по делу выработают течение пяти дней.

Увольнение Романа Трубы: коротко