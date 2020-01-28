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      Труба подал в суд на Зеленского из-за увольнения из ГБР: детали

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      Труба подал в суд на Зеленского из-за увольнения с должности главы ГБР / Коллаж 24 канала

      Бывший глава Государственного бюро расследований Роман Труба подал иск в Верховный Суд против президента Владимира Зеленского. Он требует признать незаконным указ президента Украины о досрочном прекращении полномочий директора ГБР и хочет восстановиться в должности.

      Об этом Труба сообщил в своем телеграмм-канале. Экс-чиновник утверждает, что снятие его с должности главы ГБР было политическим решением власти.

      Узнайте больше: ГБР открыло дело против Трубы: в чем его подозревают

      Снятие с должности было политическим решением, которое появилось в результате реализации сценариев различных групп. Оценить его эффективность можно будет с течением времени. Однако должно быть правовое решение,
      – подчеркнул он.

      По словам экс-чиновника, работа в ГБР стала вершиной его профессиональной карьеры. Поэтому он хочет, чтобы суд дал правовую оценку досрочному прекращению его полномочий на посту директора правоохранительного ведомства.

      Также Труба намерен восстановиться в должности директора ГБР.

       

      Иск Трубы против Зеленского будет рассматривать Кассационный административный суд. По делу уже назначен состав суда из пяти судей. Председательствующей определено судью Ольгу Кашпур.


      Иск Трубы против Зеленского на сайте Верховного суда / скриншот

      Что известно об увольнении Трубы и смене руководства ГБР?

      3 декабря Верховная Рада проголосовала за закон о перезапуске Государственного бюро расследований. Согласно ему, полномочия директора ведомства и его заместителей досрочно прекращаются. Новый директор ГБР получит полномочия единоличного принятия решений и будет нести всю ответственность за результаты деятельности ведомства. Если они будут неудовлетворительными, его можно будет уволить.

      27 декабря Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований.

      В этот же день гарант назначил на его место временно исполнять обязанности нардепа от "Слуги народа" Ирину Венедиктову.

      Интересно: Резонансные кадровые назначения в ГБР: что известно о самом скандальном органе правопорядка

      В какие скандалы попал Труба во время председательства в ГБР:

      Телеграмм канал "Трубу прорвало" опубликовал в сети 4 части кассетного скандала из офиса экс-главы ГБР Романа Трубы. На аудиозаписях слышно голоса Трубы, его подчиненных и других высокопоставленных чиновников.

      Если верить этим записям, то все резонансные дела в Украине контролируются из Офиса Президента.

      Сам Труба назвал "фейком и провокацией" все записи. Впоследствии он же признал, что на скандальных аудиозаписях действительно можно слышать голос похожий на его собственный, но, чтобы сказать наверняка, нужна международная экспертиза. Кроме того, экс-глава ГБР допустил, что к сливу записей может быть причастен пятый президент Петр Порошенко. 

      Кассетный скандал из офиса Трубы:

      Часть первая: прослушка в кабинете Трубы, связанная с Офисом Президента
      Часть вторая: дело олигарха Коломойского, Порошенко и вмешательство в американские выборы
      Часть третья: обыски у Гонтаревой и назначение следователей в ГБР
      Часть четвертая: дело против Арахамии, "смотрящий" Богдан и приказ мочить экс-нардепа Третьякова

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости политики Владимир Зеленский Новости Украины Верховный суд Украины Президент Украины Государственное бюро расследований Роман Труба
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