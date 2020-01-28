10:41
28 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА В АФГАНІСТАНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто насправді тренує агентів Кремля. Російський нострадамус
      Вєсті Кремля
      19:06, 25 січня
      Вєсті.UA: Зустріч з Богданом за 5 тисяч. Незламний Аваков
      Вєсті.UA
      10:34, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА В АФГАНІСТАНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ

      Труба подав до суду на Зеленського через звільнення з ДБР: деталі

      542 Читать новость на русском
      Труба подав до суду на Зеленського через звільнення з посади голови ДБР / Колаж 24 каналу

      Колишній голова Державного бюро розслідувань Роман Труба подав позов до Верховного Суду проти президента Володимира Зеленського. Він вимагає визнати незаконним указ президента України про дострокове припинення повноважень директора ДБР і хоче поновитися на посаді.

      Про це Труба повідомив у своєму телеграм-каналі. Ексчиновник переконує, що зняття його з посади очільника ДБР було політичним рішенням влади.

      Дізнайтеся більше: ДБР відкрило справу проти Труби: у чому його підозрюють

      Зняття з посади було політичним рішенням, яке з’явилося внаслідок реалізації сценаріїв різних груп. Оцінити його ефективність можна буде з плином часу. Проте має бути правове рішення,
      – наголосив він.

      За словами ексчиновника, робота у ДБР стала вершиною його професійної кар’єри. Тому він хоче, аби суд дав правову оцінку достроковому припиненню його повноважень на посаді директора правоохоронного відомства.

      Також Труба має намір поновитися на посаді директора ДБР.

       

      Позов Труби проти Зеленського розглядатиме Касаційний адміністративний суд. У справі вже призначено склад суду з п’яти суддів. Головуючим визначено суддю Ольгу Кашпур.


      Позов Труби проти Зеленського на сайті Верховного суду / скріншот

      Що відомо про звільнення Труби і зміну керівництва ДБР?

      3 грудня Верховна Рада проголосувала за закон про перезапуск Державного бюро розслідувань. Згідно з ним, повноваження директора відомства та його заступників достроково припиняються. Новий директор ДБР отримає повноваження одноосібного ухвалення рішень і нестиме усю відповідальність за результати діяльності відомства. Якщо вони будуть незадовільними, його можна буде звільнити.

      27 грудня Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким звільнив Романа Трубу з посади директора Державного бюро розслідувань.

      У цей же день гарант призначив на його місце тимчасово виконувати обов’язки нардепку від "Слуги народу" Ірину Венедіктову.

      Цікаво: Резонансні кадрові призначення в ДБР: що відомо про найскандальніший орган правопорядку

      У які скандали потрапив Труба під час головування у ДБР:

      Телеграм-канал "Трубу прорвало" опублікував у мережі 4 частини касетного скандалу з офісу ексглави ДБР Романа Труби. На аудіозаписах чути голоси Труби, його підлеглих та інших високопоставлених чиновників.

      Якщо вірити цим записам, то всі резонансні справи в Україні контролюються з Офісу Президента.

      Сам Труба назвав "фейком і провокацією" усі записи. Згодом він таки визнав що на скандальних аудіозаписах дійсно чути голос схожий на його власний, але, щоб сказати напевно, потрібна фоноскопічна експертиза. Окрім того, ексочільник ДБР допустив, що до зливу записів може бути причетний п'ятий президент Петро Порошенко.

      Касетний скандал з офісу Труби: 

      Частина перша: Прослушка у кабінеті Труби, пов'язана з Офісом Президента
      Частина друга: справа олігарха Коломойського, Порошенка та втручання в американські вибори
      Частина третя: обшуки у Гонтаревої та призначення слідчих у ДБР
      Частина четверта: справа проти Арахамії, "смотрящий" Богдан і наказ мочити екснардепа Третьякова

      Хто такий Леонід Каденюк: перший український астронавт, що розгорнув у космосі синьо-жовтий стяг
      сьогодні
      9308
      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини політики Новини України Роман Труба Державне бюро розслідувань Володимир Зеленський Президент України Верховний суд України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 08:33 Про чергове розведення військ, або Тінь Давосу над Донбасом
      Блоги 197
      сьогодні , 08:07 Головні новини 27 січня: чи є коронавірус в Україні, зустріч Зеленського з Дудою, падіння літака
      Ірина Кошанська 2647
      16 січня , 14:11 Електрокаміни та їх типи: від підлогових до настінних
      1100
      27 січня , 09:07 Афіша Києва на тиждень: куди піти 27 січня — 2 лютого
      379
      сьогодні , 07:40 Кодування телеканалів: навіщо це Україні та що тепер робити
      Анатолій Максимов 51372
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук