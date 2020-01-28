Труба подав до суду на Зеленського через звільнення з ДБР: деталі

Колишній голова Державного бюро розслідувань Роман Труба подав позов до Верховного Суду проти президента Володимира Зеленського. Він вимагає визнати незаконним указ президента України про дострокове припинення повноважень директора ДБР і хоче поновитися на посаді.

Про це Труба повідомив у своєму телеграм-каналі. Ексчиновник переконує, що зняття його з посади очільника ДБР було політичним рішенням влади.

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Зняття з посади було політичним рішенням, яке з’явилося внаслідок реалізації сценаріїв різних груп. Оцінити його ефективність можна буде з плином часу. Проте має бути правове рішення,

– наголосив він.

За словами ексчиновника, робота у ДБР стала вершиною його професійної кар’єри. Тому він хоче, аби суд дав правову оцінку достроковому припиненню його повноважень на посаді директора правоохоронного відомства.

Також Труба має намір поновитися на посаді директора ДБР.

Позов Труби проти Зеленського розглядатиме Касаційний адміністративний суд. У справі вже призначено склад суду з п’яти суддів. Головуючим визначено суддю Ольгу Кашпур.



Позов Труби проти Зеленського на сайті Верховного суду / скріншот

Що відомо про звільнення Труби і зміну керівництва ДБР?

3 грудня Верховна Рада проголосувала за закон про перезапуск Державного бюро розслідувань. Згідно з ним, повноваження директора відомства та його заступників достроково припиняються. Новий директор ДБР отримає повноваження одноосібного ухвалення рішень і нестиме усю відповідальність за результати діяльності відомства. Якщо вони будуть незадовільними, його можна буде звільнити.

27 грудня Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким звільнив Романа Трубу з посади директора Державного бюро розслідувань.

У цей же день гарант призначив на його місце тимчасово виконувати обов’язки нардепку від "Слуги народу" Ірину Венедіктову.

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У які скандали потрапив Труба під час головування у ДБР:

Телеграм-канал "Трубу прорвало" опублікував у мережі 4 частини касетного скандалу з офісу ексглави ДБР Романа Труби. На аудіозаписах чути голоси Труби, його підлеглих та інших високопоставлених чиновників.

Якщо вірити цим записам, то всі резонансні справи в Україні контролюються з Офісу Президента.

Сам Труба назвав "фейком і провокацією" усі записи. Згодом він таки визнав що на скандальних аудіозаписах дійсно чути голос схожий на його власний, але, щоб сказати напевно, потрібна фоноскопічна експертиза. Окрім того, ексочільник ДБР допустив, що до зливу записів може бути причетний п'ятий президент Петро Порошенко.

Касетний скандал з офісу Труби:



Частина перша: Прослушка у кабінеті Труби, пов'язана з Офісом Президента

Частина друга: справа олігарха Коломойського, Порошенка та втручання в американські вибори

Частина третя: обшуки у Гонтаревої та призначення слідчих у ДБР

Частина четверта: справа проти Арахамії, "смотрящий" Богдан і наказ мочити екснардепа Третьякова