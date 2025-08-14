Российские захватчики вечером 13 августа ударили по Сумской области. В результате атаки есть пострадавшие, среди которых –ребенок.

Об этом сообщил Олег Григоров, руководитель Сумской ОВА.

Что известно об атаке на Сумскую область?

Утром 14 августа глава ОВА сообщил, что в результате ракетного удара пострадали – 7-летняя девочка и 27-летний мужчина.

Вражеская атака произошла поздно вечером 13 августа в одном из сел Середино-Будской общины.

Указывается, что в результате взрыва ребенок получил ранения и его госпитализировали. Девочке оказывают необходимую помощь. Состояние ребенка оценивают как стабильное, угрозы его жизни нет.

Мужчина получил легкие ранения. Сообщается, что ему оказали необходимую медицинскую помощь и он лечится амбулаторно.

Кроме этого, в результате удара противника, предварительно, повреждены около 6 частных домов и транспорт.

К слову, Россия ночью била ракетами и "Шахедами". Так, в ночь на 14 августа противник атаковал 2-мя зенитными управляемыми ракетами С-300/400 и 45-ю ударными БпЛА.