В Тернополе одна из многоэтажек горит, другая – разрушена со 2 по 9 этаж

Россия нанесла ракетный удар по жилым многоэтажкам в Тернополе. Одна из них разрушена со 2 по 9 этаж.

В другой многоэтажке еще продолжается пожар. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Какие разрушения нанесла российская ракета в Тернополе?

В результате попадания российской ракеты в Тернополе одна из многоэтажек разрушилась со 2 по 9 этаж. Другая 9-этажка еще горит.

На момент публикации известно о по меньшей мере 10 погибших и 37 раненых, в том числе 12 детей. Завалы еще разбирают.

Спасатели продолжают эвакуацию людей из заблокированных квартир. На месте присутствует председатель ГСЧС Андрей Даник.

В Тернополе продолжают работу спасатели

К спасательной операции привлечено авиацию, мобильные центры быстрого реагирования, "Дельта", кинологов, тяжелую инженерную технику, психологов. На место направляются дополнительные бригады из соседних областей.

Развернуты Пункты Несокрушимости, мобильные кухни обеспечивают людей теплой пищей.

Полиция фиксирует факт военного преступления России.

Последствия удара по Тернополю: смотрите видео

Кроме Тернопольщины, под ударом ночью были в частности соседние Львовская и Ивано-Франковская области.

На Ивано-Франковщине пострадали 3 человека, в том числе 2 ребенка.

В окрестностях Львова продолжается тушение пожара складских помещений на нескольких локациях общей площадью более 10 тысяч квадратных метров. Все объекты – гражданские.

Что известно об ударе по Тернополю 19 ноября?