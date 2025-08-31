Силы обороны поразили заставу и патрульные катера ФСБ в Крыму вблизи Армянска. Вероятно, это последствия работы новых крылатых ракет "Фламинго".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Милитарный".

Смотрите также Готовим новые удары вглубь российской территории, – Зеленский после встречи с Сырским

Что известно об атаке ВСУ по Крыму?

Так, источники издания среди военных уточнили, что огневое поражение по объектам в Крыму нанесли крылатыми ракетами "Фламинго", а не "Нептун".

Ударили по заставе и патрульным катерам утром 30 августа. Именно видео этого массированного залпа по целям россиян публиковали в сети.

На кадрах зафиксирован тройной пуск с украинского побережья на востоке солнца: ракеты одна за другой поднялись в воздух с помощью твердотопливных ускорителей и отправились к цели.

Новые открытые спутниковые снимки низкого разрешения сервиса Copernicus Data Space Ecosystem подтверждают поражение объекта.

Судя по ним, было уничтожено главное здание заставы, также от пожара пострадала окружающая территория, однако из-за низкого разрешения снимков точно оценить масштаб разрушений невозможно,

– указали аналитики.

Издание Astra, которое приписало заслуги ракетам "Нептун", утверждает, что в результате атаки повреждены шесть патрульных катеров на воздушных подушках и погиб один военнослужащий.

Тип катеров не уточняется, однако ФСБ на севере Крыма используют катера на воздушных подушках проектов А-8 "Хивус", которые способны перевозить до 8 человек десанта, и А25ПС с вместимостью 30 – 50 человек.

Что известно о ракете "Фламинго"?