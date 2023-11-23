"Рамштайн" с сентября изменил формат поддержки Украины: в Минобороны объяснили, как именно

22 ноября состоялась очередная – 17 по счету – встреча в формате "Рамштайн". В Минобороны отметили, что с сентября соответствующие встречи изменили формат поддержки нашего государства.

Об этом рассказал Геннадий Коваленко, временный исполняющий обязанности начальника департамента международного оборонного сотрудничества. Соответствующее заявление он сделал на брифинге по итогам встречи "Рамштайн".

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"Рамштайн" эволюционирует

Он отметил, что "Рамштайн" претерпевает эволюцию. Он двигается к долгосрочным проектам поддержки, что очень важно.

Полковник Коваленко процитировал заместителя министра обороны США. Она отметила, что с сентября наши союзники фактически перешли к работе в формате "Рамштайн 2.0".

Речь идет о переходе от удовлетворения неотложных потребностей к более системной, плановой, долгосрочной работе,

– отметил Коваленко.

Отметим, что по состоянию на ноябрь 2023 года формат "Рамштайн" объединяет 54 страны. Союзники нашего государства уже объявили о создании долгосрочных пяти коалиций способностей в поддержку Украины. Речь идет о: авиационной, противовоздушной, танковой, артиллерийской и коалиции морской безопасности.

Очень важно, что мы все больше говорим о долгосрочных проектах поддержки и каковым там есть прогресс,

– сказал Илларион Павлюк, начальник управления прессы и информации Минобороны.

Он добавил, что партнеры отлично понимают потребности нашего государства. Они четко классифицированы, разделены как на неотложные, немедленные проекты, так и на долгосрочные нужды Украины.

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