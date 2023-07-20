Один боец истекал кровью, но рвался закончить бой: какие травмы чаще всего получают военные

Украинские военные демонстрируют невероятную самоотдачу, защищая нашу землю. В очень сложных условиях с многочисленными травмами они переступают через себя, чтобы выполнить свою задачу и остановить захватчиков.

Об этом 24 Каналу рассказал Роман с позывным "Йода" – военный врач из 57 отдельной мотопехотной бригады. Также военнослужащий поделился своим опытом восстановления после ранения, полученого во время освобождения Херсонщины.

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Как работают врачи на фронте

Врач в ВСУ – это человек с аптечкой и автоматом, но очень многое зависит от того, на какой должности и где именно он или он будет выполнять свою работу.

Обычно военный врач должен быть на передовой. Его место – вторая линия и дальше. Но, по словам Романа, существует много врачей, которые выбирают быть как раз на передовой.

"Врачи могут довольно часто оказываться на передовой. Например, когда нужно приехать и забрать раненого. Конечная точка, до которой врач добирается на транспорте, обычно и является передовой, потому что дальше можно идти только пешком. Но есть и такие врачи, которые готовы идти пешком", – рассказал боевой медик.

О самопожертвовании воинов в боях на Луганщине

Год назад, во время боев близ Горского, когда 57 бригада была в окружении, "Йоде" встречались воины, которые даже ранеными отказывались от получения медицинской помощи.

"Один из таких военных просто-таки истекал кровью, но попросил лишь жгут, чтобы воевать дальше. Мол, там его ребята и он не может их покинуть", – поделился историей врач.

На все попытки Романа убедить военного, что в таком состоянии долго не протянет, тот отвечал, что ему не нужно долго жить, ему нужно закончить бой. Такие ситуации случались "Йоди" довольно часто.

Роман "Йода" о роли врача на фронте: смотрите видео

Самые частые ранения у военных

По наблюдениям Романа, большинство ранений случаются во время артиллерийских и минометных обстрелов наших позиций. Однако в последнее время существенно увеличилось количество контузий.

Тяжелые контузии — это большая проблема для здоровья военных. Для того чтобы выздороветь от них, нужно много времени. Кроме физических повреждений, такие травмы оказывают существенное влияние еще и на психику.

"Йода" вспоминает, как во время освобождения Херсонщины вражеская мина упала в полутора метрах от него. После столь опасной ситуации Роман еще около месяца слышал звук этой мины во сне и в своих мыслях постоянно возвращался к этой ситуации.

"Именно этим и опасны такие контузии. Они травмируют психику так, что человек пытается сделать все, чтобы никогда не попасть в подобные условия. После этого военным нужно переступить через себя, чтобы продолжать выполнять свою работу", – пояснил "Йода".

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