Волонтер из Чернигова Ирина Тимофеева рассказала, что первыми словами Виталия были ответы на бытовые вопросы его отца.

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Боец уже активно подтягивает себя плечевым поясом и поднимает голову

"На вопрос "Можно я сделаю?" – он ответил: "Да, папа". А на вопрос "Что ты будешь воду или сок?", ответил "Сок", – рассказала волонтер.

Она отметила, что с июля Виталий Шумей уже лечится за "народные деньги", которые собирали украинцы. Так будет продолжаться минимум до конца августа, а дальше будут решать.

Относительно состояния бойца сейчас, волонтер ответила, что Виталий активно подтягивает себя плечевым поясом и поднимает голову.

"Основные операции на головном мозге сделаны, больше не планируется", – сообщила она.

Ранее волонтер информировала, что 1–3 июня Виталию делали большую диагностику по восстановлению функций мозга. По ее словам, динамика положительная. Как писала волонтер, по словам врачей, они на такие результаты не надеялись.

Что известно о ранении Виталия Шумея