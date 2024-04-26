Расстрел полицейских в Винницкой области: разоблачили военных, которые помогали подозреваемым скрываться

Двое военнослужащих в Винницкой области ночью на 20 апреля расстреляли полицейских. Государственное бюро расследований разоблачило военных, которые помогали подозреваемым убегать от правосудия.

Одного из военных уже задержали. По данным следствия, военнослужащие решили помочь задержанным, хотя общественности уже было известно о преступлении.

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Что известно о 2 военных, которые помогали

В Государственном бюро расследований установили, что 20 апреля 2024 года после трагического события подозреваемые в преступлении папа с сыном решили сбежать за границу. Поэтому они обратились за помощью к знакомым военнослужащим. Один также самовольно покинул воинскую часть в Одесской области.

Несмотря на то, что общественности уже было известно, что отец и сын разыскиваются за убийство милиционера, фигуранты откликнулись и решили помочь. В частности, один из них передал авто для побега за границу, а другой – поехал забрать загранпаспорта и мобильный телефон, которые в дальнейшем передал нападающим,

– заявили в ГБР.

Следователи также рассказали, что одного военного, который способствовал побегу подозреваемых и самовольно оставил воинскую часть, задержали 24 апреля 2024 года.

Военнослужащему сообщили о подозрении за заранее не обещанное сокрытие тяжкого или особо тяжкого преступления (то есть по части 1 статьи 396 Уголовного кодекса Украины).

Другому военному, который самовольно оставил воинскую часть, сообщили о подозрении за самовольное оставление воинской части или места службы военнослужащим, а также неявку его вовремя на службу без уважительных причин, совершенные в боевой обстановке, а так же те же действия продолжительностью более трех суток, совершенные в условиях военного положения (то есть по части 5 статьи 407 Уголовного кодекса Украины).