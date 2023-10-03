Расстрел военных в Киеве: в прокуратуре рассказали детали

3 октября 2023, 14:46
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Источник:

Специализированная прокуратура

Ночью в Киеве произошла стрельба. Солдат расстрелял двух военнослужащих и пытался покинуть место преступления.

В ночь на 2 октября в Киеве произошла стрельба, в результате которой были убиты 2 военнослужащих. Пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона рассказала подробности случившегося.

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Прокуратура подтвердила, что огонь открыл солдат

Следствие показало, что солдат одной из воинских частей, дислоцирующейся в столице, после суточного дежурства распивал алкогольные напитки с двумя сослуживцами из этой же воинской части. Однако между мужчинами разразился конфликт.

По словам прокуратуры, в результате ссоры солдат расстрелял из штатного оружия обоих сослуживцев, после чего пытался покинуть место преступления. Мужчину задержали правоохранители и изъяли у подозреваемого автомат Калашникова с патронами. 

Какое наказание грозит военному

Задержанному уже сообщили о подозрении в умышленном убийстве двух человек (по п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Санкция статьи, по которой вручено подозрение, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Следователи Печерского УП ГУНП в Киеве проводят досудебное расследование и исследуют все обстоятельства преступления.

В настоящее время прокуратура решает вопрос об избрании солдату меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подробности смертельной стрельбы

  • Информация о стрельбе в центре Киева при участии военных появилась в СМИ 3 октября.
  • Известно, что трагический инцидент произошел в ночь на 2 октября около 1:30 на улице Лаврской. 
  • По данным журналистов, между военными разразился конфликт, который впоследствии подтвердили в прокуратуре. Один из военнослужащих расстрелял двух сослуживцев из своего табельного автомата.
  • Раненые военнослужащие скончались на месте. Стрелка, пытавшаяся скрыться с места преступления, задержали полицейские. 
  • Начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Киеве Юлия Гирдвилис подтвердила 24 Каналу, что по этому делу началось досудебное расследование.

Автор: Анастасія Кушпіт