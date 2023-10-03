Расстрел военных в Киеве: в прокуратуре рассказали детали

Ночью в Киеве произошла стрельба. Солдат расстрелял двух военнослужащих и пытался покинуть место преступления.

В ночь на 2 октября в Киеве произошла стрельба, в результате которой были убиты 2 военнослужащих. Пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона рассказала подробности случившегося.

К теме В центре Киева произошла смертельная стрельба: военный открыл огонь по сослуживцам

Прокуратура подтвердила, что огонь открыл солдат

Следствие показало, что солдат одной из воинских частей, дислоцирующейся в столице, после суточного дежурства распивал алкогольные напитки с двумя сослуживцами из этой же воинской части. Однако между мужчинами разразился конфликт.

По словам прокуратуры, в результате ссоры солдат расстрелял из штатного оружия обоих сослуживцев, после чего пытался покинуть место преступления. Мужчину задержали правоохранители и изъяли у подозреваемого автомат Калашникова с патронами.

Какое наказание грозит военному

Задержанному уже сообщили о подозрении в умышленном убийстве двух человек (по п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Санкция статьи, по которой вручено подозрение, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Следователи Печерского УП ГУНП в Киеве проводят досудебное расследование и исследуют все обстоятельства преступления.

В настоящее время прокуратура решает вопрос об избрании солдату меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подробности смертельной стрельбы