Расстрел военных в Киеве: в прокуратуре рассказали детали
Источник:Специализированная прокуратура
Ночью в Киеве произошла стрельба. Солдат расстрелял двух военнослужащих и пытался покинуть место преступления.
В ночь на 2 октября в Киеве произошла стрельба, в результате которой были убиты 2 военнослужащих. Пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона рассказала подробности случившегося.
К теме В центре Киева произошла смертельная стрельба: военный открыл огонь по сослуживцам
Прокуратура подтвердила, что огонь открыл солдат
Следствие показало, что солдат одной из воинских частей, дислоцирующейся в столице, после суточного дежурства распивал алкогольные напитки с двумя сослуживцами из этой же воинской части. Однако между мужчинами разразился конфликт.
По словам прокуратуры, в результате ссоры солдат расстрелял из штатного оружия обоих сослуживцев, после чего пытался покинуть место преступления. Мужчину задержали правоохранители и изъяли у подозреваемого автомат Калашникова с патронами.
Какое наказание грозит военному
Задержанному уже сообщили о подозрении в умышленном убийстве двух человек (по п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины).
Санкция статьи, по которой вручено подозрение, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Следователи Печерского УП ГУНП в Киеве проводят досудебное расследование и исследуют все обстоятельства преступления.
В настоящее время прокуратура решает вопрос об избрании солдату меры пресечения в виде содержания под стражей.
Подробности смертельной стрельбы
- Информация о стрельбе в центре Киева при участии военных появилась в СМИ 3 октября.
- Известно, что трагический инцидент произошел в ночь на 2 октября около 1:30 на улице Лаврской.
- По данным журналистов, между военными разразился конфликт, который впоследствии подтвердили в прокуратуре. Один из военнослужащих расстрелял двух сослуживцев из своего табельного автомата.
- Раненые военнослужащие скончались на месте. Стрелка, пытавшаяся скрыться с места преступления, задержали полицейские.
- Начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Киеве Юлия Гирдвилис подтвердила 24 Каналу, что по этому делу началось досудебное расследование.