Розстріл військових у Києві: у прокуратурі розповіли деталі
Джерело:Спеціалізована прокуратура
Вночі у Києві сталася стрілянина. Солдат розстріляв двох військовослужбовців та намагався покинути місце злочину.
У ніч на 2 жовтня у Києві сталася стрілянина, внаслідок якої було вбито 2 військовослужбовців. Пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону розповіла подробиці того, що трапилось.
До теми У центрі Києва сталася смертельна стрілянина: військовий відкрив вогонь по товаришах по службі
Прокуратура підтвердила, що вогонь відкрив солдат
Слідство показало, що солдат однієї з військових частин, яка дислокується у столиці, після добового чергування розпивав алкогольні напої з двома співслужбовцями з цієї ж військової частини. Однак між чоловіками спалахнув конфлікт.
За словами прокуратури, внаслідок сварки солдат розстріляв зі штатної зброї обох співслужбовців, після чого намагався покинути місце злочину. Чоловіка затримали правоохоронці й вилучили у підозрюваного автомат Калашнікова з набоями.
Яке покарання загрожує військовому
Затриманому вже повідомили про підозру в умисному вбивстві двох людей (за п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).
Санкція статті, за якою вручено підозру, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Наразі слідчі Печерського УП ГУНП у місті Києві проводять досудове розслідування та досліджують всі обставини злочину.
Наразі прокуратура розв'язує питання щодо обрання солдату запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Подробиці смертельної стрілянини
- Інформація про стрілянину у центрі Києві за участі військових з'явилася у ЗМІ 3 жовтня.
- Відомо, що трагічний інцидент трапився у ніч на 2 жовтня близько 01:30 на вулиці Лаврській.
- За даними журналістів, між військовими спалахнув конфлікт, що згодом підтвердили у прокуратурі. Один з військовослужбовців розстріляв двох товаришів по службі зі свого табельного автомата.
- Поранені військовослужбовці померли на місці. Стрілка, який намагався втекти з місця злочину, затримали поліціянти.
- Начальниця відділу комунікації Головного управління Національної поліції у Києві Юлія Гірдвіліс підтвердила 24 Каналу, що за цією справою почалось досудове розслідування.