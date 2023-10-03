Розстріл військових у Києві: у прокуратурі розповіли деталі

Вночі у Києві сталася стрілянина. Солдат розстріляв двох військовослужбовців та намагався покинути місце злочину.

У ніч на 2 жовтня у Києві сталася стрілянина, внаслідок якої було вбито 2 військовослужбовців. Пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону розповіла подробиці того, що трапилось.

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Прокуратура підтвердила, що вогонь відкрив солдат

Слідство показало, що солдат однієї з військових частин, яка дислокується у столиці, після добового чергування розпивав алкогольні напої з двома співслужбовцями з цієї ж військової частини. Однак між чоловіками спалахнув конфлікт.

За словами прокуратури, внаслідок сварки солдат розстріляв зі штатної зброї обох співслужбовців, після чого намагався покинути місце злочину. Чоловіка затримали правоохоронці й вилучили у підозрюваного автомат Калашнікова з набоями.

Яке покарання загрожує військовому

Затриманому вже повідомили про підозру в умисному вбивстві двох людей (за п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).

Санкція статті, за якою вручено підозру, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Наразі слідчі Печерського УП ГУНП у місті Києві проводять досудове розслідування та досліджують всі обставини злочину.

Наразі прокуратура розв'язує питання щодо обрання солдату запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Подробиці смертельної стрілянини