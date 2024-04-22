Навсегда в строю: в Винницкой области попрощались с 20-летним полицейским Максимом Зарецким

В Винницкой области в последний путь провели 20-летнего полицейского Максима Зарецкого. Он погиб 20 апреля во время нападения.

Максиму Зарецкому навсегда будет 20 лет. Молодой правоохранитель служил в секторе реагирования патрульной полиции.

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В Винницкой области попрощались с погибшим полицейским

Как сообщили корреспонденты Суспильного, 22 апреля в городе Бершадь Винницкой области в последний путь провели полицейского Максима Зарецкого, который погиб 20 апреля во время нападения. Так, попрощаться с погибшим пришли родные, близкие, коллеги и местные жители.

Инспектор сектора реагирования патрульной полиции Александр Якименко рассказал, что Максим работал правоохранителем уже полтора года. За это время он зарекомендовал себя с хорошей стороны и был с коллегами в дружеских отношениях.

По работе к нему никаких вопросов не было. Очень хороший человек, был веселый, позитивный. Все коллеги с ним были в дружеских отношениях,

– поделился Якименко.

В Винницкой области попрощались с Максимом Зарецким / Фото Суспильное

Церемония прощания с полицейским началась в 10 утра. Так, сначала состоялось траурное шествие от дома Максима Зарецкого до храма, а после – началась служба.

Полицейского Максима Зарецкого провели в последний путь: смотрите видео

Нападение на полицейского в Винницкой области: главное

В Винницкой области ночью 20 апреля полицейские остановили автомобиль. Во время проверки двое мужчин напали на полицейских и открыли огонь. 20-летний полицейский от полученных ранений погиб на месте. Впоследствии в полиции раскрыли личность погибшего.

Им оказался 20-летний Максим Зарецкий. Он был рядовым полиции инспектором сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции №1 (Бершадь) Гайсинского райуправления.

Нападавшие скрылись с места событий и скрывались от правоохранителей. Их удалось задержать в Одесской области. Как стало известно, преступники пытались сбежать в Молдову.

Напали на полицейских военные, отец и сын – Валерий и Виталий Василаке. На видео с бодикамер полицейского они назывались военнослужащими 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, однако эта информация не соответствует действительности.

Причастным к расстрелу полицейских в Винницкой области также сообщили о подозрении в дезертирстве. Как установили в ходе расследования, военные самовольно покинули воинскую часть в Одесской области, а также похитили табельный пистолет, который был закреплен за одним из них.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким полицейского Максима Зарецкого. Вечная память!