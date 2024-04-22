Назавжди в строю: на Вінниччині попрощалися з 20-річним поліцейським Максимом Зарецьким

У Вінницькій області в останню путь провели 20-річного поліцейського Максима Зарецького. Він загинув 20 квітня під час нападу.

Максиму Зарецькому назавжди буде 20 років. Молодий правоохоронець служив у секторі реагування патрульної поліції.

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На Вінниччині попрощалися із загиблим поліцейським

Як повідомили кореспонденти Суспільного, 22 квітня у місті Бершадь Вінницької області в останню провели поліцейського Максима Зарецького, який загинув 20 квітня під час нападу. Так, попрощатися із загиблим прийшли рідні, близькі, колеги й місцеві жителі.

Інспектор сектору реагування патрульної поліції Олександр Якименко розповів, що Максим працював правоохоронцем вже півтора року. За цей час він зарекомендував себе з хорошого боку й був з колегами у дружніх відносинах.

По роботі до нього ніяких питань не було. Дуже хороша людина, був веселий, позитивний. Усі колеги з ним були в дружніх відносинах,

– поділився Якименко.

У Вінницькій області попрощалися з Максимом Зарецьким / Фото "Суспільне

Церемонія прощання з поліцейським почалася о 10-й ранку. Так, спочатку відбулася траурна хода від будинку Максима Зарецького до храму, а після – почалася служба.

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Напад на поліцейського на Вінниччині: головне

У Вінницькій області вночі 20 квітня поліцейські зупинили автомобіль.. Під час перевірки двоє чоловіків напали на поліцейських та відкрили вогонь. 20-річний поліцейський від отриманих поранень загинув на місці. Згодом у поліції розкрили особу загиблого.

Ним виявився 20-річний Максим Зарецький. Він був рядовим поліції інспектором сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №1 (Бершадь) Гайсинського райуправління.

Нападники втекли з місця подій і переховувалися від правоохоронців. Їх вдалося затримати в Одеській області. Як стало відомо, злочинці намагалися втекти до Молдови.

Напали на поліцейських військові, батько й син – Валерій і Віталій Васілаке. На відео з бодікамер поліцейського вони називалися військовослужбовцями 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, однак ця інформація не відповідає дійсності.

Причетним до розстрілу поліцейських на Вінниччині також повідомили про підозру у дезертирстві. Як встановили під час розслідування, військові самовільно покинули військову частину в Одеській області, а також викрали табельний пістолет, який був закріплений за одним з них.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким поліцейського Максима Зарецького. Вічна пам'ять!