В четверг, 7 августа, Владимир Зеленский проведет несколько разговоров с союзниками. Кроме того, анонсирован специальный формат переговоров – коммуникацию на уровне советников по вопросам национальной безопасности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на украинского президента. Он назвал это "днем многих звонков и контактов для реального продвижения на пути к миру и обеспечения независимости Украины при любых обстоятельствах".

Какие контакты запланированы на 7 августа?

После визита Стива Уиткоффа в Кремль 6 августа, Зеленский имел совместный телефонный разговор с Дональдом Трампом и европейскими лидерами. После украинский президент отдельно пообщался с генсеком НАТО Марком Рютте и президентом Финляндии Александром Стуббом.

Работа будет продолжаться и 7 августа – разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцом уже в графике. Также Зеленский будет на связи с коллегами из Франции и Италии.

Кроме того, он поручил провести специальный формат – коммуникацию на уровне советников по вопросам национальной безопасности. Среди приоритетов:

прекращение убийств – именно Россия должна пойти на прекращение огня;

формат для лидеров – такой уровень нужен, чтобы встреча могла сработать на действительно длительный мир, необходимо также определиться со временем и кругом вопросов;

долговременность безопасности – возможно вместе с США и Европой.

Важно обсудить ключевые детали. Приоритеты абсолютно четкие... Украина никогда не хотела войны и будет работать ради мира максимально продуктивно. Главное, чтобы Россия, которая начала эту войну, действительно делала шаги для прекращения агрессии,

– отметил Зеленский.

Он также напомнил, что мир имеет рычаги давления на агрессора и возможность проверять выполнение обещаний. Украинский президент поблагодарил всех, кто "решительно настроен на достойное завершение войны".

Напомним, по итогам визита Виткоффа в Москву Трамп прокомментировал свою возможную трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским. Американский лидер считает такой формат очень вероятным.