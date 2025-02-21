Разведки мира шарахаются от дырявой администрации Трампа и осторожно делятся секретами, – СМИ

Союзники США считают администрацию Трампа "дырявой". Они, регулярно делясь разведданными с Вашингтоном, ищут способы, как защитить сверхсекретную информацию.

Правда, их возможности ограничены. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Трамп имеет "традицию" – выдавать секретную информацию

Американские союзники еще при первой каденции Трампа беспокоились его "традицией" раскрывать секретную информацию.

Так, тогда политик ошеломил разведки мира опубликованным в соцсетях сверхсекретным изображением ракетного полигона в Иране. Кроме того, он делился разведданными Израиля с главой российского МИД Лавровым.

Опасения есть и на этот раз.

Эта тревога усилилась, когда Конгресс одобрил его противоречивые решения по надзору за разведывательными операциями и на фоне обвинений в том, что конфиденциальные данные уже обрабатываются неправильно,

– пишет Politico.

Как отмечают неназванные европейские и американские чиновники, сотрудничество в сфере сбора и обмена разведывательными данными является глубоким, а потому его будет сложно преодолеть.

В ЦРУ же утверждают, что у них "нет доверия" к этим обвинениям, и добавили, что "невероятно серьезно" относятся к международному партнерству.

"Эти анонимные бывшие чиновники не могут быть более отдаленными от реальности. Они пытаются подорвать национальную безопасность США, проталкивая ложь своим медийным союзникам", – заявила заместитель директора нацразведки по стратегии и коммуникациям Алекса Хеннинг.

Однако в Politico отмечают, что подозрения таки небезосновательны. К примеру, ЦРУ направило незасекреченное электронное письмо, в котором содержится перечень имен недавно нанятых аналитиков и оперативников. Многих из них наняли для работы с Китаем. Теперь же этих людей могут прослушивать из-за рубежа.