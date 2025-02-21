Розвідки світу шарахаються дірявої адміністрації Трампа та обережно діляться секретами, – ЗМІ

Союзники США вважають адміністрацію Трампа "дірявою". Вони, регулярно ділячись розвідданими із Вашингтоном, шукають способи, як захистити надсекретну інформацію.

Щоправда, їхні можливості обмежені. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Politico.

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Трамп має "традицію" – видавати секретну інформацію

Американські союзники ще за першої каденції Трампа непокоїлися його "традицією" розкривати секретну інформацію.

Так, тоді політик приголомшив розвідки світу опублікованим у соцмережах надсекретним зображенням ракетного полігону в Ірані. Окрім того, він ділився розвідданими Ізраїлю з главою російського МЗС Лавровим.

Побоювання є й цього разу.

Ця тривога посилилася, коли Конгрес схвалив його суперечливі рішення щодо нагляду за розвідувальними операціями та на тлі звинувачень у тому, що конфіденційні дані вже обробляються неправильно,

– пише Politico.

Як зазначають неназвані європейські та американські посадовці, співпраця у сфері збору та обміну розвідувальними даними є глибокою, а тому її буде складно подолати.

У ЦРУ ж стверджують, що у них "немає довіри" до цих звинувачень, та додали, що "неймовірно серйозно" ставляться до міжнародного партнерства.

"Ці анонімні колишні чиновники не можуть бути більш віддаленими від реальності. Вони намагаються підірвати національну безпеку США, проштовхуючи брехню своїм медійним союзникам", – заявила заступниця директора нацрозвідки зі стратегії та комунікацій Алекса Геннінг.

Однак у Politico зауважують, що підозри таки небезпідставні. До прикладу, ЦРУ надіслало незасекречений електронний лист, у якому міститься перелік імен нещодавно найнятих аналітиків і оперативників. Багатьох із них взяли для роботи з Китаєм. Тепер же цих людей можуть прослуховувати з-за кордону.