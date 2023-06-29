Война забирает здоровье у каждого: как кони помогают в реабилитации военных в Харьковской области

В Харьковской области волонтеры пытаются помочь военным в реабилитации, привлекая к этому коней. Иппотерапия хорошо влияет на наших защитников, которые приходят на нее даже вместе с семьей.

Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. Журналистка собственными глазами увидела, как общение с животными улучшает психическое состояние наших защитников.

Смотрите также Как садоводство реабилитирует военных и гражданских: во Львове используют новую практику помощи

Центр реабилитации для военных

Волонтеры организовали центр терапии с помощью лошадей в селе Коротичи вблизи Харькова. На местную конюшню приводят до 10 военных, которые могут там забыть на время об ужасе войны, общаясь с животными.

Значительная часть лечащихся здесь получили на фронте сильные контузии. Во время терапии они впервые садятся на лошадей или гладят их гриву.

Алексей сражается с первых дней полномасштабного вторжения: защищал аэропорт в Василькове и границу на Черниговщине. Сейчас его подразделение находится на Бахмутском направлении.

"Война отнимает здоровье у каждого. Когда постоянно находишься в стрессовых ситуациях, это оставляет свой след в твоем сердце", – поделился военный, проходящий реабилитацию.

Общение с лошадьми помогает военным / Kharkiv Today

Иппотерапия напоминает военным, что жизнь вне окопов существует. Ее предназначение – помочь нашим защитникам почувствовать себя счастливыми. Поэтому неудивительно, что некоторые бойцы приходили на иппотерапию со своей семьей.

Но военные шутят, что их главный отдых наступит уже после победы над оккупантами. Многие спешат восстановиться, чтобы вернуться на фронт. Например, Андрей посетил иппотерапию, имея только неделю отпуска.

Оперативная ситуация в Харьковской области