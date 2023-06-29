Війна забирає здоров'я у кожного: як коні допомагають у реабілітації військових на Харківщині
На Харківщині волонтери намагаються допомогти військовим у реабілітації, залучивши до цього коней. Іпотерапія гарно впливає на наших захисників, які часом навіть приходять на неї разом із родиною.
Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко. Журналістка на власні очі побачила, як спілкування з тваринами покращує психічний стан наших захисників.
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Центр реабілітації для військових
Волонтери організували центр терапії за допомогою коней у селі Коротичі поблизу Харкова. У тамтешню стайню приводять до 10 військових, які можуть забути на певний час про жахіття війни, спілкуючись із тваринами.
Значна частина з тих, хто лікується тут, отримали на фронті сильні контузії. Під час такої терапії вони вперше сідають на коней або гладять їхню гриву.
Олексій воює з перших днів повномасштабного вторгнення: захищав аеропорт у Василькові та кордон на Чернігівщині. Зараз його підрозділ знаходиться на Бахмутському напрямку.
"Війна забирає здоров’я в кожного. Коли постійно перебуваєш у стресових ситуаціях, це залишає свій слід у твоєму серці", – поділився військовий, який проходить реабілітацію.
Спілкування з конями допомагає військовим / Kharkiv Today
Іпотерапія нагадує військовим, що життя поза окопами існує. Її призначення – допомогти нашим захисникам відчути себе щасливими. Тому не дивно, що дехто з бійців навіть приходив на іпотерапію зі своєю родиною.
Але військові жартують, що їхній головний відпочинок настане вже після перемоги над окупантами. Багато з них поспішають відновитися, щоб повернутися на фронт. Наприклад, Андрій завітав на іпотерапію, маючи лише тиждень відпустки.
Оперативна ситуація на Харківщині
- За словами Черненко, під постійними обстрілами окупантів на Харківщині залишається півтора-два десятки населених пунктів. 27 червня Росія накрила з "Ураганів" Курилівку на Куп'янщині, а також обстріляла з мінометів Богодухівщину.
- Харківщина залишається однією з найбільш замінованих територій України. Сапери дуже інтенсивно працюють, намагаючись повернути регіон до життя. Наприклад, на одній лише Ізюмщині такі завдання сумарно виконує 21 підрозділ.
- Минулого тижня окупанти намагалися контратакувати на Лимано-Куп'янському напрямку, але ЗСУ відбило атаки противника, завдавши йому значних втрат.