Війна забирає здоров'я у кожного: як коні допомагають у реабілітації військових на Харківщині

На Харківщині волонтери намагаються допомогти військовим у реабілітації, залучивши до цього коней. Іпотерапія гарно впливає на наших захисників, які часом навіть приходять на неї разом із родиною.

Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко. Журналістка на власні очі побачила, як спілкування з тваринами покращує психічний стан наших захисників.

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Центр реабілітації для військових

Волонтери організували центр терапії за допомогою коней у селі Коротичі поблизу Харкова. У тамтешню стайню приводять до 10 військових, які можуть забути на певний час про жахіття війни, спілкуючись із тваринами.

Значна частина з тих, хто лікується тут, отримали на фронті сильні контузії. Під час такої терапії вони вперше сідають на коней або гладять їхню гриву.

Олексій воює з перших днів повномасштабного вторгнення: захищав аеропорт у Василькові та кордон на Чернігівщині. Зараз його підрозділ знаходиться на Бахмутському напрямку.

"Війна забирає здоров’я в кожного. Коли постійно перебуваєш у стресових ситуаціях, це залишає свій слід у твоєму серці", – поділився військовий, який проходить реабілітацію.

Спілкування з конями допомагає військовим / Kharkiv Today

Іпотерапія нагадує військовим, що життя поза окопами існує. Її призначення – допомогти нашим захисникам відчути себе щасливими. Тому не дивно, що дехто з бійців навіть приходив на іпотерапію зі своєю родиною.

Але військові жартують, що їхній головний відпочинок настане вже після перемоги над окупантами. Багато з них поспішають відновитися, щоб повернутися на фронт. Наприклад, Андрій завітав на іпотерапію, маючи лише тиждень відпустки.

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