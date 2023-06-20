Об этом 24 Каналу рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Несмотря на рекордное количество российских атак, Вооруженные Силы сумели нанести врагу ощутимые потери.

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Бои на Купянско-Лиманском направлении

За прошедшие сутки произошла 21 атака на украинские позиции. Ключевой ударной силой оккупантов были так называемые роты "Шторм-Z", набранные из криминалитета.

Этим атакам предшествовали мощные артиллерийские обстрелы. Именно на Лимано-Купянском направлении враг наиболее активно применяет артиллерию: за сутки россияне совершили 560 обстрелов и 8 авианалетов.

"Фактически, на этом участке оккупанты пытаются повторить Бахмутский сценарий. Но результат, которого они достигли, идентичен бахмутскому: россияне потеряли 146 солдат убитыми и 190 ранеными", – отметил Череватый.

Также Силы обороны подбили танк Т-72, уничтожили 4 боевые машины пехоты, одну самоходную артиллерийскую установку "Акация" и один склад с боеприпасами.

"Россия повторяет свою же ошибку: если используешь живую силу как главный ударный элемент – готовься к большим потерям", – убежден представитель Восточной группировки.

Сергей Череватый об активности окупантов на Востоке: смотрите видео

Какова ситуация на фронте