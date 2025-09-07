Каждое средство противовоздушной обороны имеет свой ограниченный радиус действия. Эффективная защита возможна только на отдельных направлениях и объектах.

Это объяснил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Возможна ли сплошная защита Украины средствами ПВО?

Юрий Игнат отметил, что покрыть всю территорию Украины сплошной ПВО вряд ли возможно. Это зависит от особенностей вооружения и масштабов территории, которую атакуют.

Мы не можем такое огромное государство покрыть сплошной ПВО. Это вряд ли возможно. Это ни одна страна мира не сделает,

– объяснили в ВС.

По данным Воздушных сил, у каждого средства есть свой радиус действия:

Дроны-перехватчики – 10 – 20 километров,

Зенитно-ракетный комплекс Patriot – до 150 километров,

NASAMS и IRIS-T – до 40 километров.

Из-за этих характеристик сделать сплошное покрытие территории сложно.

Характеристики систем ПВО / Инфографика NV

В то же время Юрий Игнат объявил, что в Украине наращивают и масштабируют дроновое ПВО. Оно позволяет относительно дешево сбивать БпЛА врага. Полностью покрыть им страну тоже невозможно, однако отдельные направления и стратегические объекты защитить вполне реально.

Игнат также напомнил, что частью обороны воздушного пространства в Украине уже стали средства армейской авиации и истребители F-16, что повышает эффективность защиты.

