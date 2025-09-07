В Воздушных силах объяснили, возможно ли защитить всю территорию Украины средствами ПВО
- В Украине невозможно обеспечить сплошную защиту с помощью ПВО на всей территории из-за ограниченного радиуса действия средств.
- Украина наращивает дроновое ПВО, что позволяет защитить отдельные направления и стратегические объекты, но не всю страну.
- К защите воздушного пространства уже привлечены средства армейской авиации и истребители F-16, что улучшает оборону.
Каждое средство противовоздушной обороны имеет свой ограниченный радиус действия. Эффективная защита возможна только на отдельных направлениях и объектах.
Это объяснил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
Возможна ли сплошная защита Украины средствами ПВО?
Юрий Игнат отметил, что покрыть всю территорию Украины сплошной ПВО вряд ли возможно. Это зависит от особенностей вооружения и масштабов территории, которую атакуют.
Мы не можем такое огромное государство покрыть сплошной ПВО. Это вряд ли возможно. Это ни одна страна мира не сделает,
– объяснили в ВС.
По данным Воздушных сил, у каждого средства есть свой радиус действия:
- Дроны-перехватчики – 10 – 20 километров,
- Зенитно-ракетный комплекс Patriot – до 150 километров,
- NASAMS и IRIS-T – до 40 километров.
Из-за этих характеристик сделать сплошное покрытие территории сложно.
Характеристики систем ПВО / Инфографика NV
В то же время Юрий Игнат объявил, что в Украине наращивают и масштабируют дроновое ПВО. Оно позволяет относительно дешево сбивать БпЛА врага. Полностью покрыть им страну тоже невозможно, однако отдельные направления и стратегические объекты защитить вполне реально.
Игнат также напомнил, что частью обороны воздушного пространства в Украине уже стали средства армейской авиации и истребители F-16, что повышает эффективность защиты.
В ночь на 7 сентября Россия нанесла массированный удар, установив рекорд по количеству выпущенных целей. Украинская ПВО сбила 752 цели.
США одобрили продажу Украине систем Patriot на сумму 179,1 миллиона долларов, включая техподдержку, программным обеспечением, модернизацией и обучением персонала.
Президент Владимир Зеленский во время визита в Данию отметил важность ПВО для защиты энергетической инфраструктуры от возможных атак России. Украина договорилась о дополнительной системе ПВО от нордических стран и стран Балтии.