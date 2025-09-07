У Повітряних силах пояснили, чи можливо захистити усю територію України засобами ППО
- В Україні неможливо забезпечити суцільний захист за допомогою ППО на всій території через обмежений радіус дії засобів.
- Україна нарощує дронове ППО, що дозволяє захистити окремі напрямки та стратегічні об'єкти, але не всю країну.
- До захисту повітряного простору вже залучено засоби армійської авіації та винищувачі F-16, що покращує оборону.
Кожен засіб протиповітряної оборони має свій обмежений радіус дії. Ефективний захист можливий лише на окремих напрямках та об'єктах.
Це пояснив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у етері телемарафону, передає 24 Канал.
Чи можливий суцільний захист України засобами ППО?
Юрій Ігнат зазначив, що покрити всю територію України суцільною ППО навряд чи можливо. Це залежить від особливостей озброєння та масштабів території, яку атакують.
Ми не можемо таку величезну державу покрити суцільною ППО. Це навряд чи можливо. Це жодна країна світу не зробить,
– пояснили в ПС.
За даними Повітряних сил, у кожного засобу є свій радіус дії:
- Дрони-перехоплювачі – 10 – 20 кілометрів,
- Зенітно-ракетний комплекс Patriot – до 150 кілометрів,
- NASAMS та IRIS-T – до 40 кілометрів.
Через ці характеристики зробити суцільне покриття території складно.
Характеристики систем ППО / Інфографіка NV
Водночас Юрій Ігнат оголосив, що в Україні нарощують і масштабують дронове ППО. Воно дозволяє відносно дешево збивати БпЛА ворога. Повністю покрити ним країну теж неможливо, проте окремі напрямки та стратегічні об'єкти захистити цілком реально.
Ігнат також нагадав, що частиною оборони повітряного простору в Україні вже стали засоби армійської авіації та винищувачі F-16, що підвищує ефективність захисту.
Останні новини про українську ППО
В ніч проти 7 вересня Росія завдала масованого удару, встановивши рекорд за кількістю випущених цілей. Українська ППО збила 752 цілі.
США схвалили продаж Україні систем Patriot на суму 179,1 мільйона доларів, включно з техпідтримкою, програмним забезпеченням, модернізацією та навчанням персоналу.
Президент Володимир Зеленський під час візиту до Данії наголосив на важливості ППО для захисту енергетичної інфраструктури від можливих атак Росії. Україна домовилася про додаткову систему ППО від нордичних країн і країн Балтії.