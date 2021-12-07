Рецидивист, задушивший женщину за 828 гривен, получил пожизненное

Мужчина, который задушил женщину, чтобы похитить у нее 828 гривен, получил приговор. Его приговорили к пожизненному лишению свободы. Ранее злоумышленник уже неоднократно отбывал наказание за разбойные нападения.

Убийство произошло в ноябре 2016 года. Мужчина проник в квартиру своей знакомой и из корыстных побуждений решил задушить ее.

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Он одной рукой сдавил шею потерпевшей, а другой обмотал лицо и руки женщины липкой лентой. Убийца держал ее так до наступления смерти. После этого украл ее имущество на сумму 828 гривен.

Злоумышленник получил пожизненное

Верховой Суд согласился с утверждением прокурора, что наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества является справедливой мерой для убийцы.

Жестокое убийство пенсионера

В Донецкой области прокуратура завершила расследование по убийству 90-летнего пенсионера. Выяснили, что 36-летний преступник вместе с тремя знакомыми ворвались в дом мужчины в селе Трудовое.

Они связали мужчину и требовали у него драгоценности и деньги. При этом пенсионера били ломом и разогретым кипятильником по всему телу. В результате он погиб, а преступники украли 1500 гривен, столовые изделия и юбилейные медали.