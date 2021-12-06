Какой приговор вынесли мужчинам
Ранее судимый злоумышленник проведет в тюрьме 10 лет, а его сообщники – 8 и 3 года. О таком решении ходатайствовал Офис генпрокурора.
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Злоумышленники будут отбывать наказание за умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также совершенное способом, имеющим характер особого издевательства. Это все привело к смерти несовершеннолетней.
Силой забрали девушку из дома
В суде прокурор доказал, что в октябре 2017 года 5 человек проникли в дом, в котором жила несовершеннолетняя девушка. Перед тем они избили ее отчима.
Они силой заставили ее пойти с ними, а затем за 500 гривен вымышленного долга в течение нескольких часов с особой жестокостью мучили и вызывали телесные повреждения,
– рассказали в офисе генпрокурора.
После этого нападавшие оставили девушку без сознания умирать на мусорной свалке.
Последние инциденты с несовершеннолетними
- 4 декабря на Николаевщине пропал 9-летний мальчик. Родители рассказали, что ребенок пошел в соседнее село. Всю ночь волонтеры и правоохранители искали пропавшего, однако нашли мальчика уже утром – мертвым. В полиции начали расследование, а тело отправили на экспертизу для установления причины смерти.
- В Нежине мусоровоз сбил 6-летнюю девочку, которая вместе с мамой выбросила мусор и шла в сторону остановки общественного транспорта. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия. Водителю грозит до 8 лет тюрьмы.
- На трассе Киев – Чоп водительница Daewoo Lanos выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком. В результате ДТП погибли 3 пассажира легковушки – отец и двое несовершеннолетних сыновей. Мать, которая была за рулем, сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице.
- В Славянске Донецкой области скончался 3-летний мальчик, пострадавший при пожаре. Малыш мог выжить, однако медики скорой помощи не успели вовремя добраться до места вызова.