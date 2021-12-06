Какой приговор вынесли мужчинам

Ранее судимый злоумышленник проведет в тюрьме 10 лет, а его сообщники – 8 и 3 года. О таком решении ходатайствовал Офис генпрокурора.

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Злоумышленники будут отбывать наказание за умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также совершенное способом, имеющим характер особого издевательства. Это все привело к смерти несовершеннолетней.

Силой забрали девушку из дома

В суде прокурор доказал, что в октябре 2017 года 5 человек проникли в дом, в котором жила несовершеннолетняя девушка. Перед тем они избили ее отчима.

Они силой заставили ее пойти с ними, а затем за 500 гривен вымышленного долга в течение нескольких часов с особой жестокостью мучили и вызывали телесные повреждения,

– рассказали в офисе генпрокурора.

После этого нападавшие оставили девушку без сознания умирать на мусорной свалке.

Последние инциденты с несовершеннолетними